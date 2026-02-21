Baur in Heat mit 3 Fahrern, Detraz in Heat 4

Weil bei den Männern heute nur 31 Athleten dabei sind, findet der erste Achtelfinal-Heat mit drei Fahrern statt. Ein Vorteil? Wer weiss, jedenfalls ist der Schweizer Tobias Baur Teil dieses ersten Heats. Dabei hat er Reece Howden, den Schnellsten des Setzlaufs, in seiner Runde und muss sich gegen den Italiener Federico Tomasoni durchsetzen.

Romain Detraz ist im Heat 4 und damit in derselben Tableau-Hälfte wie Baur, würde aber erst in einem allfälligen Halbfinal auf seinen Schweizer Kollegen treffen.