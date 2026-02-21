Achtelfinal Heat 6 – Fiva weiter!
Was für ein Kampf von Alex Fiva! Gegen den Schweden Mobärg und den Kanadier Schmidt muss er sich nach dem Start kurz an dritter Stelle einreihen. Dann zieht er eine enge Kurve perfekt durch und setzt sich als erster in diesem Achtelfinal durch! Hinter ihm zieht auch Schmidt in den Viertelfinal ein.
Achtelfinal Heat 5 – Regez weiter!
Wichtig! Regez legt einen sauberen Start hin und kontrolliert das Rennen danach von der Spitze aus, schafft sich eine schöne Lücke zu seinen Konkurrenten. Starker Auftritt des Titelverteidiger!
Achtelfinal Heat 4 – auch Detraz scheitert
Der Schweizer Romain Detraz reiht sich nach den Bodenwellen zum Start an zweiter Stelle hinter dem Deutschen Medaillenkandidaten Florian Wilmsmann ein. Hinter ihm macht aber der Deutsche Cornel Renn konstant Druck. Tatsächlich zieht der Deutsche, nachdem er mehr Tempo in die letzte Kurve mitnimmt, innen am Schweizer vorbei. Damit ist auch der zweite Schweizer draussen.
Achtelfinal Heat 3
In diesem Achtelfinal sind drei Franzosen dabei und sie lassen dem Briten Oliver Davies keine Chance. Im französischen Infight hat Terence Tchiknavorian gegen seinen Cousin Melvin Tchiknavorian das bessere Ende für sich und holt sich hinter Youri Duplessis-Kergomard den 2. Platz. Bemerkenswert: Melvin Tchiknavorian hat in der Setzrunde den fünftschnellsten Lauf gezeigt, muss sich jetzt aber verabschieden.
Achtelfinal Heat 2
In einem engen Lauf setzen sich zwei Italiener durch – Simone Deromedis und Dominik Zuech halten Landsmann Edoardo Zorzi und den Österreicher Adam Kappacher auf Distanz. Das Resultat liess einen Moment auf sich warten, weil es doch zu manchem engen Duell gekommen ist. Zuech kassiert eine Verwarnung, kommt aber weiter.
Achtelfinal Heat 1 – Baur draussen
Es geht los. Baur erwischt den schlechtesten Start der drei Fahrer. Howden zieht bereits etwas davon. Jetzt muss Baur am Italiener dran bleiben – was aber nicht gelingt. Baur kann den Anschluss nie ganz an Tomasoni herstellen, als er dann noch eine der letzten Bodenwellen schlecht schluckt, fehlt das Tempo, um noch vorbeizuziehen.
Regez in Heat 5, Fiva Heat 6
Würden Ryan Regez und Alex Fiva ihren Achtelfinal überstehen, würden sie im selben Viertelfinal-Heat stehen, wie die Einteilung der Achtelfinals zeigt.
Baur in Heat mit 3 Fahrern, Detraz in Heat 4
Weil bei den Männern heute nur 31 Athleten dabei sind, findet der erste Achtelfinal-Heat mit drei Fahrern statt. Ein Vorteil? Wer weiss, jedenfalls ist der Schweizer Tobias Baur Teil dieses ersten Heats. Dabei hat er Reece Howden, den Schnellsten des Setzlaufs, in seiner Runde und muss sich gegen den Italiener Federico Tomasoni durchsetzen.
Romain Detraz ist im Heat 4 und damit in derselben Tableau-Hälfte wie Baur, würde aber erst in einem allfälligen Halbfinal auf seinen Schweizer Kollegen treffen.
Regez Drittschnellster im Setzlauf
Bevor es um 12 Uhr mit der K.-o.-Phase ernst gilt, brettern die Skicrosser einzeln den gut einminütigen Kurs hinunter. Ryan Regez macht das insgesamt als Drittschnellster. Heisst: Er kann bis zu einem möglichen Final jeweils die Startposition in seinem Heat als erster auswählen. Dabei sind Startpositionen in der Mitte jeweils etwas beliebter. Schnellster ist der kanadische Topfavorit Reece Howden, gefolgt vom Japaner Satoshi Furuno.
Die anderen Schweizer reihen ausserhalb der Top 10 aber noch in der schnelleren Hälfte ein. Alex Fiva wird Elfter, Detraz 13. und Baur 16. Die Einteilung für die Achtelfinal-Heats findet derzeit statt.
Begrüssung
Hallo und herzlich willkommen zum Skicross der Männer. Am Morgen finden die Setzläufe statt, ab 12 Uhr geht es dann mit den Achtelfinals los. Aus Schweizer Sicht ist Ryan Regez, notabene der Titelverteidiger, das heisseste Eisen. Doch auch Routinier Alex Fiva, der vor vier Jahren Silber gewonnen hat, und Romain Detraz sowie Tobias Baur können auf Edelmetall hoffen.
