Malorie Blanc begeistert mit ihrer Technik und Energie. Nach ihrem Erfolg in Crans-Montana VS sehen Experten Chancen auf eine Medaille bei Olympia in Cortina (It).

Super-G-Tempo: 20 km/h langsamer als Abfahrt, für Blanc vorteilhaft

Vor einer Woche war für die meisten Experten und Fans klar: Die Schweizer Speed-Frauen werden bei Olympia leer ausgehen. Oder sich sogar blamieren. Keine Athletin lag in Abfahrt oder Super-G im Weltcup in den Top 15. Doch seit Malorie Blancs Sieg in Crans-Montana VS ist alles anders.

Wird die 22-Jährige die Schweizer Kohlen aus dem Feuer holen? Vielleicht gar eine Medaille gewinnen? Blick hat sich bei drei TV-Experten umgehört.

Marco Büchel (ZDF): «Malorie muss nicht, sie darf»

«Der Weltcup und Olympia sind zwei Paar Schuhe. Der Druck in Cortina ist grösser. Ich glaube allerdings nicht, dass er Malorie lähmen wird. In Crans-Montana kamen Tausende nur wegen ihr an den Super-G. Auf jedem zweiten Hut, den ich gesehen habe, stand Malo. Selfies, Autogramme, Viel-Glück-Wünsche. Sie war trotzdem locker, hat die positive Energie aufgesogen.

Man spricht immer von der Erfahrung, die in Cortina besonders wichtig sei. Malorie war nur einmal hier, im letzten Jahr. Aber die Olimpia delle Tofane hat die genau gleichen Übergänge und Wellen. Dazu ähnliche Kurven, die Rennintelligenz und Taktik brauchen. Herausfordernd wird für Malorie der Schlussteil, da ist man lange in der Hocke. Das ist nicht ihre Stärke. Aber Skifahren ist Physik – wenn sie es schafft, aus dem Steilen viel Tempo mitzunehmen, verliert sie dort nicht zu viel Zeit.

Ob Malorie eine Medaille holen wird? Ich glaube nicht. Andere sind im Normalfall stärker. Aber am Tag X kann viel passieren – vor allem an Olympia. Die Schweiz hat dank ihr kein Ass, aber immerhin einen Trumpf im Ärmel. Und auch diese Karte kann stechen.»

Hans Knauss (ORF): «Eine Medaille ist möglich»

«Malorie hat mich in Crans-Montana begeistert. Sie war grossartig. Wie Büxi (Marco Büchel, Anm. d. Red.) bin auch ich der Meinung, dass sie in den ersten zwei Dritteln in Cortina den Unterschied machen kann – dort ist eine blitzsaubere Technik gefragt. Und die hat Malorie. Ich bin überzeugt, dass sie eine Medaille holen kann. Allerdings eher im Super-G als in der Abfahrt. Da ist das Tempo im Schnitt 20 km/h langsamer, was einigen Abfahrerinnen Mühe macht – nicht aber Malorie. Denn sie kommt von der technischen Seite, kann Schwünge herrlich zumachen.

Die Schneebeschaffenheit in Cortina ist ähnlich wie in Crans-Montana. Er ist trocken, die Strecke wird von der Sonne beschienen. Trotzdem ist der Schnee im Februar nicht weich. Viel Kälte wäre für Malorie gut.

Letztlich ist es doch so: Wenn du in Crans-Montana gewinnst, bist du für alles bereit. Die Schweiz darf sich freuen, eine solche Athletin bei Olympia zu haben.»

Didier Plaschy (SRF): «Sie wird uns viel Freude machen»

«Malorie hat bei langgezogenen Abschnitten noch Arbeit vor sich, die gleiche Gleitgeschichte, wie sie auch Marco Odermatt hatte. Sie wird auch das lernen. Ob sie schon in Cortina eine Medaille holen wird? Es kommt auf ihre Tagesform, die Piste, die Kurssetzung an und natürlich, wie die Gegnerinnen drauf sind.

Man darf nicht vergessen, dass Malorie die Piste in Crans-Montana seit der Kindheit kennt und ihren technischen Qualitäten entspricht. In Cortina haben andere diese Vorteile. Sie hat hingegen das Potenzial, um eines Tages auf jeder Piste schnell zu sein. Malorie wird uns noch viel Freude bereiten.»