Nadja Kälin gelingt zum Abschluss der olympischen Langlauf-Wettkämpfe im Val di Fiemme der Coup. Sie gewinnt Bronze über 50 km klassisch samt Massenstart. Die Bündnerin meistert eine Fünfergruppe im Endspurt und gewinnt als erste Schweizer Langläuferin eine Einzelmedaille bei Olympischen Spielen.

Schon im Teamsprint hat sie diese Woche an der Seite von Nadine Fähndrich Silber geholt.

Jetzt holt die in Davos wohnhafte St. Moritzerin ihre zweite Olympia-Medaille. Bemerkenswert. Damit bestätigt Kälin, dass sie nicht umsonst als Shootingstar betitelt wird. Ihre Entwicklung ist hervorragend. Auch an der letzten WM hatte die Zeitmilitär-Spitzensportlerin schon aufhorchen lassen.

Vor der Saison sagte die ältere Schwester von Marina Kälin (22), die ebenfalls an diesen Winterspielen im Einsatz steht, noch eher zurückhaltend: «Ein olympisches Diplom wäre schon das Ziel.» Jetzt hat sie ihr Vorhaben übertroffen – bei Weitem.

Der Sieg geht in Abwesenheit der erkrankten Top-Favoritin Frida Karlsson an ihre Kollegin Ebba Andersson aus Schweden vor Heidi Weng aus Norwegen.