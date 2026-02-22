DE
FR
Abonnieren

Das ist Schweizer Geschichte
Langläuferin Kälin holt sensationell Olympia-Bronze!

Wieder Schweizer Jubel! Langläuferin Nadja Kälin holt sensationell Olympia-Bronze – sie schreibt damit Geschichte.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Kommentieren
1/6
Auf dem Weg zum Coup: Nadja Kälin gewinnt Bronze über 50 Kilometer.
Foto: NordicFocus/freshfocus
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Marco Mäder und Keystone-SDA

Nadja Kälin gelingt zum Abschluss der olympischen Langlauf-Wettkämpfe im Val di Fiemme der Coup. Sie gewinnt Bronze über 50 km klassisch samt Massenstart. Die Bündnerin meistert eine Fünfergruppe im Endspurt und gewinnt als erste Schweizer Langläuferin eine Einzelmedaille bei Olympischen Spielen.

Schon im Teamsprint hat sie diese Woche an der Seite von Nadine Fähndrich Silber geholt. 

Jetzt holt die in Davos wohnhafte St. Moritzerin ihre zweite Olympia-Medaille. Bemerkenswert. Damit bestätigt Kälin, dass sie nicht umsonst als Shootingstar betitelt wird. Ihre Entwicklung ist hervorragend. Auch an der letzten WM hatte die Zeitmilitär-Spitzensportlerin schon aufhorchen lassen.

Vor der Saison sagte die ältere Schwester von Marina Kälin (22), die ebenfalls an diesen Winterspielen im Einsatz steht, noch eher zurückhaltend: «Ein olympisches Diplom wäre schon das Ziel.» Jetzt hat sie ihr Vorhaben übertroffen – bei Weitem. 

Der Sieg geht in Abwesenheit der erkrankten Top-Favoritin Frida Karlsson an ihre Kollegin Ebba Andersson aus Schweden vor Heidi Weng aus Norwegen.

In diesem Artikel erwähnt
Olympia 2026
Olympia 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Olympia 2026
        Olympia 2026