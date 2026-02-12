DE
Schwarz will mehr Checks im Frauenhockey
«Die Jungen finden doch, dass das fägt!»

Im Podcast «SCHLIIFTS?» argumentieren Dino Kessler, Raphi Walser und Ueli Schwarz, Verwaltungsrat des EHC Biel, für Checks im internationalen Frauenhockey.
Publiziert: 20:01 Uhr
