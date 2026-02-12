DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Olympia
Mailand 2026
«SCHLIIFTS?»: Checks? Die Modis finden das fägt!
Schwarz will mehr Checks im Frauenhockey
«Die Jungen finden doch, dass das fägt!»
Im Podcast «SCHLIIFTS?» argumentieren Dino Kessler, Raphi Walser und Ueli Schwarz, Verwaltungsrat des EHC Biel, für Checks im internationalen Frauenhockey.
Publiziert: 20:01 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Dino Kessler
Leiter Eishockey-Ressort
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen