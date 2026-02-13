DE
Rutschgefahr!
Olympia-Zuschauer kämpfen sich mühsam den Hang hinunter

Nach einem Olympia-Wettkampf beginnt für die Fans der wahre Test: Ein rutschiger Hang sorgt für lustige Momente und kreative Abstiegsmethoden.
Publiziert: vor 7 Minuten
Olympische Spiele 2026 in Milano/Cortina
