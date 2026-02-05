Das Schweizer Mixed-Curling-Team verliert an den Olympischen Spielen 2026 in Norditalien das zweite Spiel, kann aber im dritten umgehend reagieren. Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller unterliegen erst dem US-Duo Cory Thiesse und Korey Dropkin 4:7, ehe sie gegen das südkoreanische Duo mit 8:5 die Oberhand behalten.
Nach dem Auftaktsieg am Mittwoch nach Zusatz-End gegen Estland geht das Schweizer Duo im zweiten End gegen die Amerikaner zwar mit 2:1 in Front. Im dritten, vierten und sechsten gelingt allerdings Team USA jeweils ein Zweierhaus, sodass in Cortina d’Ampezzo bald einmal klare Verhältnisse herrschen.
Nur ein paar Stunden später kann sich das Ehepaar rehabilitieren und den zweiten Sieg im dritten Spiel bewerkstelligen. Das noch sieglose Südkorea verlangt dem Schweizer Duo allerdings vieles ab. Im sechsten End kommen die Asiaten dank eines Zweierhauses bis auf einen Punkt heran. Da Schwaller/Hürlimann aber ihrerseits gleich mit zwei Steinen punkten können, bleibt der Sieg ungefährdet. Am Freitag geht es für das Schweizer Duo am Vormittag weiter mit der Partie gegen Gastgeber Italien.
