Ragettli weint bittere Tränen
«Wollte meinen Vater im Himmel stolz machen»

Andri Ragettli weint nach der verpassten Olympia-Medaille im SRF-Interview. «Wollte meinen Vater im Himmel stolz machen», so der Bündner Freestyle-Star.
Publiziert: 17:14 Uhr
Olympische Spiele 2026 in Milano/Cortina
