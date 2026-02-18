DE
Finnland
Finnland
LIVE
0:2
(0:2 | -:- | -:-)
Schweiz
Schweiz
Riat 15'
Niederreiter 16'
Olympia-Viertelfinal im Ticker
Die Schweiz doppelt direkt nach: Niederreiter trifft

vor 57 Minuten
vor 4 Minuten

20. Minute: Ende 1. Drittel. Es steht nach dem ersten Abschnitt 0:2.

Mit 1.5 Sekunden auf der Uhr erhält die Schweiz noch ein Bully in der Offensivzone. Genoni geht runter und sechs Feldspieler stehen bereit. Der Schuss von Josi kommt zu spät und die Sirene beendet das erste Drittel.

vor 6 Minuten

19. Minute

Die Schweiz behält den Fuss auf dem Gaspedal und hat alle Vorteile auf der eigenen Seite.

vor 8 Minuten

18. Minute

Der erste Treffer war ein Torwartfehler von Saros. Beim 2:0 blockiert sein eigener Verteidiger seine Sicht. Bei den Finnen läuft defensiv gerade nichts zusammen.

vor 9 Minuten

17. Minute

Die Finnen wirken angeschlagen und finden aktuell nicht ins Spiel.

vor 13 Minuten
Tor
Tor

16. Minute: Tooor für Schweiz, 0:2 durch N.Niederreiter.

Toooooooooor und Doppelschlag für die Schweiz! Die Eisgenossen bleiben aufsässig. Wieder wird die Scheibe hoch erobert und kommt zu Glauser an der linken Bande. Der legt zurück auf Niederreiter und dessen Laser fliegt vom rechten Pfosten ins Netz. Der Schlussmann der Finnen bekommt von einem eigenen Mann die Sicht blockiert.

vor 14 Minuten
Tor
Tor

15. Minute: Tooor für Schweiz, 0:1 durch D.Riat.

Toooooor für die Schweiz! Ken Jäger kommt angerauscht und erobert die Scheibe hinter dem Tor der Finnen. Am rechten Pfosten wartet Riat und wird herrlich bedient. Saros steht völlig falsch und so kann Riat ins praktisch leere Tor schiessen.

vor 19 Minuten

13. Minute

Die Schweiz kommt zunehmend unter Druck und bringt die Scheibe nicht mehr aus der eigenen Verteidigungszone.

vor 21 Minuten

12. Minute

Die Finnen bekommen Aufwind und schnüren die Eisgenossen erstmals ein. Rantanen taucht vor Genoni auf und versucht ins Tor abzulenken. Der Schlussmann bewahrt die Ruhe und wehrt erfolgreich ab. Es ist die erste längere Offensivphase der Finnen.

vor 23 Minuten

11. Minute

Nach zehn Minuten sagt die Torschussstatistik 3:1 für die Schweiz. Die absoluten Topchancen und Torszenen sind bislang noch ausgeblieben.

vor 24 Minuten

10. Minute

Finnland versucht den Scheibenbesitz länger zu halten und selber mehr in den Angriff zu gehen. Die Schweiz verteidigt bisher jede Angriffswelle der Finnen ohne Probleme.

