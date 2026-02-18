Die Schweiz doppelt direkt nach: Niederreiter trifft

Mit 1.5 Sekunden auf der Uhr erhält die Schweiz noch ein Bully in der Offensivzone. Genoni geht runter und sechs Feldspieler stehen bereit. Der Schuss von Josi kommt zu spät und die Sirene beendet das erste Drittel.
Die Schweiz behält den Fuss auf dem Gaspedal und hat alle Vorteile auf der eigenen Seite.
Der erste Treffer war ein Torwartfehler von Saros. Beim 2:0 blockiert sein eigener Verteidiger seine Sicht. Bei den Finnen läuft defensiv gerade nichts zusammen.
Die Finnen wirken angeschlagen und finden aktuell nicht ins Spiel.
Toooooooooor und Doppelschlag für die Schweiz! Die Eisgenossen bleiben aufsässig. Wieder wird die Scheibe hoch erobert und kommt zu Glauser an der linken Bande. Der legt zurück auf Niederreiter und dessen Laser fliegt vom rechten Pfosten ins Netz. Der Schlussmann der Finnen bekommt von einem eigenen Mann die Sicht blockiert.
Toooooor für die Schweiz! Ken Jäger kommt angerauscht und erobert die Scheibe hinter dem Tor der Finnen. Am rechten Pfosten wartet Riat und wird herrlich bedient. Saros steht völlig falsch und so kann Riat ins praktisch leere Tor schiessen.
Die Schweiz kommt zunehmend unter Druck und bringt die Scheibe nicht mehr aus der eigenen Verteidigungszone.
Die Finnen bekommen Aufwind und schnüren die Eisgenossen erstmals ein. Rantanen taucht vor Genoni auf und versucht ins Tor abzulenken. Der Schlussmann bewahrt die Ruhe und wehrt erfolgreich ab. Es ist die erste längere Offensivphase der Finnen.
Nach zehn Minuten sagt die Torschussstatistik 3:1 für die Schweiz. Die absoluten Topchancen und Torszenen sind bislang noch ausgeblieben.
Finnland versucht den Scheibenbesitz länger zu halten und selber mehr in den Angriff zu gehen. Die Schweiz verteidigt bisher jede Angriffswelle der Finnen ohne Probleme.