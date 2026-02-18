Die Schweiz doppelt direkt nach: Niederreiter trifft

16. Minute: Tooor für Schweiz, 0:2 durch N.Niederreiter.

Toooooooooor und Doppelschlag für die Schweiz! Die Eisgenossen bleiben aufsässig. Wieder wird die Scheibe hoch erobert und kommt zu Glauser an der linken Bande. Der legt zurück auf Niederreiter und dessen Laser fliegt vom rechten Pfosten ins Netz. Der Schlussmann der Finnen bekommt von einem eigenen Mann die Sicht blockiert.