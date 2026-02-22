Traumtor mit erstem Abschluss – USA in Führung

Nun kommt Team Kanada wieder in Schwung. Von rechts bringt Colton Parayko die Scheibe zum Tor. Dennoch fehlt es aktuell an den ganz klaren Torabschlüssen. Aber die Männer von Headcoach Jon Cooper arbeiten daran.
Mit der Führung im Rücken treten die US-Amerikaner noch selbstbewusster auf, suchen immer wieder den Weg nach vorn, halten die Kanadier so gut vom eigenen Tor fern. Die Ahornblätter finden noch immer keine richtige Antwort. Aber im Eishockey kann das manchmal sehr schnell gehen.
Rechts von der blauen Linie zeiht Charlie McAvoy ab. Dessen Schuss wird abgefälscht. Da muss Jordan Binnington auf der Hut sein, macht die Scheibe aber fest.
Vor dem Tor hatten eigentlich die Kanadier das Kommando, versuchen auch jetzt gleich wieder, den Ton anzugeben. Der Rekordweltmeister sucht nach einer Antwort. Derzeit aber es fehlt an Zug zum Tor.
Tor für die USA, 0:1 durch Matthew Boldy
An der Bande in der eigenen Zone behauptet Auston Matthews die Scheibe, findet Matthew Boldy. Dieser startet ein grandioses Solo, macht das zwischen zwei Kanadiern unglaublich clever und bugsiert das Hartgummi mit der Rückhand dann elegant links an Jordan Binnington vorbei ins Tor. Für den Stürmer der Minnesota Wild bedeutet das den zweiten Turniertreffer.
Natürlich werden hier alle Checks zu Ende gefahren. Da rappelt es heftig im Karton. Und das, was Tom Wilson hinter dem eigenen Tor gegen Dylan Larkin macht, ist schon grenzwertig. Dieser Check geht gegen den Kopf. Doch die Pfeife der Referees bleibt stumm.
Jetzt legt Nick Suzuki kurz für Mark Stone auf. Am rechten Bullykreis setzt dieser zum Handgelenkschuss an. Bei freier Sicht lässt Connor Hellebuyck das kleine Schwarze in seiner Fanghand verschwinden.
Nun lassen es die Ahornblätter fliegen, die Scheibe wird direkt gespielt über Thomas Harley und Nathan MacKinnon. In halbrechter Position bring Macklin Celebrini den Onetimer an, hat aber ebenfalls noch keinen Erfolg.
Dann wird es erstmals richtig gefährlich. Von links nähert sich Seth Jarvis dem Tor, spielt quer auf Bo Horvat. Dieser trifft völlig freistehend den Puck nicht sauber. So kann Connor Hellebuyck letztlich wieder zupacken.
Nun finden die Kanadier rein. Und der Schuss von Sam Bennett fliegt auch aufs Tor zu. Connor Hellebuyck ist auf dem Posten und macht die Scheibe fest.