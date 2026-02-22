Traumtor mit erstem Abschluss – USA in Führung

6. Minute

Tor für die USA, 0:1 durch Matthew Boldy

An der Bande in der eigenen Zone behauptet Auston Matthews die Scheibe, findet Matthew Boldy. Dieser startet ein grandioses Solo, macht das zwischen zwei Kanadiern unglaublich clever und bugsiert das Hartgummi mit der Rückhand dann elegant links an Jordan Binnington vorbei ins Tor. Für den Stürmer der Minnesota Wild bedeutet das den zweiten Turniertreffer.