Der Schock sitzt immer noch tief: Die polnische Shorttrackerin Kamila Sellier wurde am Freitag bei einem Sturz von einer Kufe im Gesicht getroffen. Ihr Jochbein ist gebrochen, sie musste operiert werden.

Die 26-Jährige wurde operiert, Genesungszeit noch unklar

Die polnische Shorttrack-Athletin Kamila Sellier hat sich am Freitag bei einem Sturz schwer verletzt. Die 25-Jährige kassierte bei einem Sturz eine Kufe ins Gesicht, was zu einer schwerwiegenden Verletzung unterhalb ihres Auges führte.

Die tragische Szene ereignete sich in der Viertelfinalrunde, als Sellier nach einer Kollision mit der US-Amerikanerin Kristen Santos-Griswold zu Boden ging. Auch die Italienerin Arianna Fontana stürzte. Das Rennen wurde gestoppt, da Sellier regungslos auf dem Eis liegenblieb.

Sanitäter eilten sofort herbei und schirmten die schwer verletzte Athletin mit Tüchern ab. Vorläufig wurde sie direkt auf der Eisfläche behandelt, da die Kufe knapp unter ihrem Auge das Gesicht getroffen hatte. Nur eine Brille schützte sie vor weiteren Verletzungen. Erste Berichte deuteten auf eine oberflächliche Wunde hin, die genäht werden musste. Neue Informationen zeigen jedoch, dass die Verletzung schwerer ist als angenommen.

Noch ist nicht klar, wie lange sie ausfallen wird

Die polnische Zeitung Fakt meldet, dass Sellier Verletzungen am Augenlid und an der Wange erlitten hat. Zudem wurde ein Bruch eines Gesichtsknochens festgestellt. Obwohl ihr Auge selbst unverletzt blieb, ist es stark geschwollen, und sie kann es derzeit nicht öffnen. Nach einer Erstversorgung in der Arena wurde Sellier ins Spital gebracht, wo Röntgenaufnahmen gemacht und eine Operation durchgeführt wurden.

Ein Sprecher des polnischen olympischen Komitees sagte: «Kamila wurde operiert, wobei der auf dem CT-Scan zu sehende beschädigte Knochen wieder zusammengesetzt und alles gereinigt wurde.» Ob weitere Operationen notwendig sind, ist momentan unklar. Auch die Dauer ihrer Genesung steht noch nicht fest.

Selliert trägt bereits eine Narbe aus einer früheren Verletzung im Gesicht.

