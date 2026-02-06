Langer Unterbruch bei den Frauen
Nach dem Sturz von Ilka Stuhec wird aus Sicherheitsgründen an der Strecke gearbeitet und Schnee abgetragen. Das dauert eine ganze Weile, sorgt für einen gut 20-minütigen Unterbruch. Während im Zielraum unten immer noch die Sonne scheint, zieht im oberen Streckenteil derweil Nebel über die Piste. Inzwischen haben die ersten Athletinnen ihr erstes Training absolviert. Darunter Federica Brignone und das Österreich-Duo Nina Ortlieb und Ariane Rädler.
Auch Odermatt mit Schrecksekunde
Oben gibt Marco Odermatt Gas, er versucht wie im Rennen zu fahren. Dann erreicht er die Von-Allmen-Stelle – und hat ebenfalls Probleme. Ein kleiner Verschneider bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Er hält sich auf den Ski, passiert auch das Folgetor korrekt. Und richtet sich dann schon früh auf, um den Rest locker hinter sich zu bringen. Der vierte Schweizer, Stefan Rogentin, verzichtet auf einen Start.
Monney mit Material-Test – von Allmen mit Beinahe-Sturz
Wer fährt, gibt nicht alles. Im Hinblick auf das morgige Rennen will man nicht unnötig Energie verbrauchen. Dieses Motto gilt auch für Franjo von Allmen. Teilweise geht er zwar in die Hocke und gibt etwas Gas, mehrheitlich lässt er es aber gemächlich angehen. Trotzdem hat er einen Schreckmoment zu verzeichnen. Ein Verschneider wird ihm beinahe zum Verhängnis, er kann den Sturz verhindern, verpasst aber in der Folge ein Tor. Entsprechend gross ist sein Rückstand. 2,84 Sekunden büsst er im Vergleich mit dem aktuell Führenden Kanadier James Crawford ein.
Alexis Monney nutzt das Training, um Material zu testen. Heisst: Er fährt voll, aber zieht nicht durch. Nach einer Minute schwingt er ab und beendet seinen Auftritt.
Zahlreiche Männer verzichten
Wie erwartet lassen zahlreiche Athleten das dritte Training aus. Unter ihnen auch Italiens grosse Gold-Hoffnung Giovanni Franzoni. Marco Odermatt und Franjo von Allmen gehören aber zu den Fahrern, die sich eine erneute Fahrt auf der Stelvio nicht entgehen lassen.
Sturz bei den Frauen
Ilka Stuhec eröffnet das Training. Und sorgt für einen Schreckmoment. Im untersten Streckenabschnitt rutscht sie weg und stürzt. Immerhin steht sie sofort wieder auf. Aber der Zwischenfall sorgt für einen Unterbruch.
Die Bedingungen
In Cortina, wo die Frauen fahren, scheint die Sonne und am blauen Himmel hats nur ein paar Schleierwolken. Bisschen bewölkter ist es hingegen in Bormio bei den Männern. Dort drückt die Sonne nur leicht durch.
Alle Augen auf Vonn
Am Dienstag teilt Lindsey Vonn mit, dass sie sich in Crans-Montana VS das Kreuzband gerissen hat. Dennoch will sie in der Abfahrt starten. Am Donnerstag zeigt sie der Konkurrenz, wie sie dafür schuftet. Sie veröffentlicht ein Trainings-Video. Und manch einer wird sich wohl gefragt haben: Wie ist das mit einem gerissenen Kreuzband möglich?
«Nichts macht mich glücklicher», schreibt Vonn gut eine Stunde vor Trainingsstart auf Social Media. Die Vorfreude ist auch vor ihren fünften Olympischen Spielen riesig.
Die Schweizer
Die Startplätze der Schweizer sind vergeben. Bei den Männern werden Marco Odermatt, Alexis Monney, Franjo von Allmen und Stefan Rogentin um die Medaillen fahren. Ob sie alle heute noch einmal im Training starten, ist offen. Gut möglich, dass allgemein einige Athleten auf einen dritten Einsatz im Hinblick auf das Rennen verzichten.
Corinne Suter, Malorie Blanc, Jasmine Flury und Janine Schmitt werden bei den Frauen für die Schweiz auf Medaillenjagd gehen. Nachdem ihr Training am Donnerstag wegen Schneefalls abgesagt wurde, starten sie nun auch in ihr Olympia-Abenteuer.
Willkommen
Am Wochenende werden im Ski alpin die ersten Olympiamedaillen vergeben. Die Männer bestreiten die Abfahrt am Samstag (11.30 Uhr) und die Frauen am Sonntag (11.30 Uhr). Heute finden zeitgleich Trainings statt. Während es für Marco Odermatt und Co das finale ist, fahren die Frauen erstmals auf der Olympiastrecke. Los gehts um 11.30 Uhr.
