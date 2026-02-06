Monney mit Material-Test – von Allmen mit Beinahe-Sturz

Wer fährt, gibt nicht alles. Im Hinblick auf das morgige Rennen will man nicht unnötig Energie verbrauchen. Dieses Motto gilt auch für Franjo von Allmen. Teilweise geht er zwar in die Hocke und gibt etwas Gas, mehrheitlich lässt er es aber gemächlich angehen. Trotzdem hat er einen Schreckmoment zu verzeichnen. Ein Verschneider wird ihm beinahe zum Verhängnis, er kann den Sturz verhindern, verpasst aber in der Folge ein Tor. Entsprechend gross ist sein Rückstand. 2,84 Sekunden büsst er im Vergleich mit dem aktuell Führenden Kanadier James Crawford ein.

Alexis Monney nutzt das Training, um Material zu testen. Heisst: Er fährt voll, aber zieht nicht durch. Nach einer Minute schwingt er ab und beendet seinen Auftritt.