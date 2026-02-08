Ein Schweizer eröffnet das Rennen

21 Duos bestreiten die Team-Kombination. Je vier kommen aus der Schweiz, Österreich und Italien, Frankreich stellt drei Teams, die Norweger zwei und aus den restlichen Nationen Deutschland, USA, Tschechien und Finnland kommt jeweils ein Duo.
Die Abfahrt wird von der Schweiz eröffnet. Stefan Rogentin ist als erster Fahrer an der Reihe. Marco Odermatt trägt die Nummer 7, Alexis Monney die 13 und als letzter Schweizer ist Franjo von Allmen mit der 14 an der Reihe.
Aus Schweizer Sicht zählen sicher Marco Odermatt und Loïc Meillard sowie Franjo von Allmen und Tanguy Nef zu den heissen Medaillenanwärtern. Aber auch Alexis Monney und Daniel Yule sowie Stefan Rogentin und Matthias Iten können vorne mitmischen – sowohl die Speed-Fahrer als auch die Stangenkünstler haben in dieser Saison schon bewiesen, dass sie einen schnellen Lauf in den Schnee zaubern können.
Nicht nur Odermatt nimmt an der Team-Kombi teil, auch andere grosse Namen sind dabei. Die grössten Konkurrenten der Schweizer sind wohl die Österreicher Vincent Kriechmayr und Manuel Feller, das Italo-Duo Giovanni Franzoni und Alex Vinatzer oder die Franzosen Nils Allègre und Clément Noël. Aber auch das Ösi-Duo Daniel Hemetsberger und Marco Schwarz sowie die Norweger Adrian Smiseth-Sejersted und Atle Lie McGrath muss man wohl im Auge haben.
Vor einem Jahr hat die Team-Kombi in dieser Form an der Weltmeisterschaft ihre Premiere gefeiert. Und die Schweiz erlebte einen Freudentag, denn sie feierte einen Dreifachsieg. Franjo von Allmen und Loïc Meillard triumphierten vor Alexis Monney/Tanguy Nef und Stefan Rogentin/Marc Rochat. In dieser Konstellation treten sie in Bormio nicht mehr an.
Zum einen, weil sich Marc Rochat nicht für die Spiele qualifizieren konnte und zum anderen, weil die Trainer sich dazu entschieden haben, die Weltmeister nicht gemeinsam starten zu lassen. Denn Marco Odermatt hat sich nach der Enttäuschung in der Abfahrt dieses Mal dazu entschieden, an der Team-Kombi teilzunehmen. Und bildet nun mit Meillard ein Duo. Von Allmen bekommt Nef zur Seite gestellt. Die beiden verkünden am Sonntagabend auf Instagram ihren Teamnamen, in dem sich ihre Namen oder zumindest Teile davon wiederfinden. Sie nennen sich: «Team All or Nefing» – eine Abwandlung von «All or Nothing», auf Deutsch: «Alles oder nichts.» Daneben fahren Alexis Monney und Daniel Yule sowie Stefan Rogentin und Matthias Iten gemeinsam um die Medaillen.
Zweite Medaillen-Entscheidung der Männer in Bormio. Welches Duo fährt gemeinsam zu Gold? Die Abfahrt beginnt um 10.30 Uhr, die Entscheidung mit dem Slalom fällt ab 14 Uhr.