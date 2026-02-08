Ein Schweizer eröffnet das Rennen

Die Schweizer Duos

Vor einem Jahr hat die Team-Kombi in dieser Form an der Weltmeisterschaft ihre Premiere gefeiert. Und die Schweiz erlebte einen Freudentag, denn sie feierte einen Dreifachsieg. Franjo von Allmen und Loïc Meillard triumphierten vor Alexis Monney/Tanguy Nef und Stefan Rogentin/Marc Rochat. In dieser Konstellation treten sie in Bormio nicht mehr an.

Zum einen, weil sich Marc Rochat nicht für die Spiele qualifizieren konnte und zum anderen, weil die Trainer sich dazu entschieden haben, die Weltmeister nicht gemeinsam starten zu lassen. Denn Marco Odermatt hat sich nach der Enttäuschung in der Abfahrt dieses Mal dazu entschieden, an der Team-Kombi teilzunehmen. Und bildet nun mit Meillard ein Duo. Von Allmen bekommt Nef zur Seite gestellt. Die beiden verkünden am Sonntagabend auf Instagram ihren Teamnamen, in dem sich ihre Namen oder zumindest Teile davon wiederfinden. Sie nennen sich: «Team All or Nefing» – eine Abwandlung von «All or Nothing», auf Deutsch: «Alles oder nichts.» Daneben fahren Alexis Monney und Daniel Yule sowie Stefan Rogentin und Matthias Iten gemeinsam um die Medaillen.