DE
FR
Abonnieren
Ab 11:30 Uhr
Super G
Männer
Bormio
Bormio

Olympia-Super-G ab 11.30 Uhr
Schweizer Duo eröffnet die Top-Gruppe

10.02.2026, 22:38 Uhr
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
10.02.2026, 22:15 Uhr

Die Favoriten

Zwei der sechs Super-Gs in diesem Winter hat Marco Odermatt gewonnen. Er zählt neben Franjo von Allmen zu den ganz heissen Sieganwärtern. Die Konkurrenz der Schweizer? Kommt unter anderem aus Italien. Die Hoffnungen der Olympia-Gastgeber ruhen vor allem auf Wengen-Sieger Giovanni Franzoni oder Dominik Paris.

Auch Österreich schickt zwei Saisonsieger an den Start: Vincent Kriechmayr (Nummer 15) und Marco Schwarz (Nummer 16). Ob die beiden in der Medaillenjagd zuschlagen? Daneben hat in dieser Saison auch Jan Zabystran einen Super-G für sich entschieden – in Gröden hat er mit Startnummer 29 Odermatt den Sieg noch weggeschnappt. Sollte der Tscheche Edelmetall gewinnen, wäre das dennoch eine faustdicke Überraschung.

10.02.2026, 21:59 Uhr

Die Schweizer

Doppel-Olympiasieger Franjo von Allmen, Marco Odermatt, Alexis Monney und Stefan Rogentin gehen für uns auf Medaillenjagd. Als erster Schweizer geht Monney mit der Nummer 6 ins Rennen. Er eröffnet damit die Top-Gruppe. Unmittelbar nach ihm ist die Reihe an von Allmen. Direkt nach Italiens grosser Medaillenhoffnung Giovanni Franzoni ist Odermatt an der Reihe. Als letzter aus dem Swiss-Ski-Quartett stürzt sich Rogentin aus dem Starthäuschen.

6 Alexis Monney
7 Franjo von Allmen
10 Marco Odermatt
14 Stefan Rogentin

10.02.2026, 21:57 Uhr

Willkommen

Bei den Männern steht die dritte Medaillenentscheidung auf dem Programm. Gibts nach der Abfahrt und der Team-Kombi auch im Super-G Gold für die Schweiz? Das Rennen beginnt um 11.30 Uhr.

Ende des Livetickers
In diesem Artikel erwähnt
Olympia 2026
Olympia 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Olympia 2026
        Olympia 2026