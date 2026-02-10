Schweizer Duo eröffnet die Top-Gruppe

Die Favoriten

Zwei der sechs Super-Gs in diesem Winter hat Marco Odermatt gewonnen. Er zählt neben Franjo von Allmen zu den ganz heissen Sieganwärtern. Die Konkurrenz der Schweizer? Kommt unter anderem aus Italien. Die Hoffnungen der Olympia-Gastgeber ruhen vor allem auf Wengen-Sieger Giovanni Franzoni oder Dominik Paris.

Auch Österreich schickt zwei Saisonsieger an den Start: Vincent Kriechmayr (Nummer 15) und Marco Schwarz (Nummer 16). Ob die beiden in der Medaillenjagd zuschlagen? Daneben hat in dieser Saison auch Jan Zabystran einen Super-G für sich entschieden – in Gröden hat er mit Startnummer 29 Odermatt den Sieg noch weggeschnappt. Sollte der Tscheche Edelmetall gewinnen, wäre das dennoch eine faustdicke Überraschung.