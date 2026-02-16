Meillard steigt nach dem Weltcupführenden in Medaillenkampf ein

Atle Lie McGrath geht mit Startnummer 1 ins Rennen. Der Norweger führt den Slalom-Weltcup an, er liegt im Kampf um die kleine Kristallkugel einen Punkt vor Riesenslalom-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen. Der Brasilianer greift dann mit Startnummer 6 ins Rennen ein. Kurz vor ihm kommt Titelverteidiger Clément Noël aus Frankreich. Insgesamt stehen 96 Athleten am Start, es kommen Fahrer aus exotischen Ski-Nationen wie Eritrea, Singapur oder Guinea-Bissau. Spektakel ist also garantiert.
2 Loïc Meillard
15 Tanguy Nef
19 Daniel Yule
26 Matthias Iten
Am Montag findet in Bormio das letzte olympische Männer-Rennen statt. Loïc Meillard und Co. jagen im Slalom den letzten Medaillen-Satz. Ab 10.00 Uhr geht es los. Alle Informationen gibt es bei uns im Ticker.