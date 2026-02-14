Schweizerinnen können erstes Powerplay nicht nutzen

Die Ausgangslage

Die Schweizerinnen sind schon im letzten Gruppenspiel am Dienstag auf Finnland getroffen, die Partie ging mit 1:3 verloren. Vor dieser hatten sie kurzfristig den verletzungsbedingten Ausfall von Captain Lara Stalder zu beklagen und kamen anschliessend nicht auf Touren. Nun ist Stalder zurück, sie hat in den letzten beiden Tagen wieder trainiert. Kann die Nati mit Stalder auch das Leistungslevel nach oben schrauben?