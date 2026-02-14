Schweizerinnen können erstes Powerplay nicht nutzen

Müller und Stalder kombinieren herrlich und stellen die finnische Equipe vor einige Probleme, doch ein erfolgreicher Abschluss ist noch nicht dabei.
Das erste Überzahlspiel der Schweizerinnen bringt noch keinen Erfolg, erst zum Schluss des Powerplays kommen sie einigen gefährlichen Aktionen. Es steht weiter 0:0.
Strafe gegen Finnland: Tapani erhält 2 Minuten wegen Haken. Die Finninnen müssen übrigens auf ihre 38-jährige Verteidiger-Legende Jenni Hiirikoski verzichten, die sich im letzten Gruppenspiel gegen Kanada verletzt hat und an den Olympischen Spielen nicht mehr eingesetzt werden kann. Kann die Schweiz diese prominente Absenz nutzen?
Es ist bislang das erwartete Spiel auf Augenhöhe, beide Teams kommen zu ihren Szenen in der Offensive und sind auch regelmässig in der Defensive gefordert.
Die erste Topchance für die Schweiz, doch Sigrist scheitert an der finnischen Torfrau Ahola.
Das Spiel hat begonnen, die Finninnen prüfen ein erstes Mal Brändli.
Wie angekündigt ist Lara Stalder im Line-Up zurück, sie spielt im ersten Sturm neben ihrer Standart-Partnerin Alina Müller sowie Rahel Enzler. Dadurch gibt es auch Veränderungen in den anderen Blöcken. Im Tor vertraut Nati-Coach Colin Muller auf Andrea Brändli.
Mit einem Viertelfinal-Sieg gegen Finnland würden die Schweizerinnen bei ihrer sechsten Olympia-Teilnahme zum dritten Mal in die Halbfinals einziehen und könnten ab Montag um die Medaillen spielen. Die erste und bislang einzige Olympia-Medaille gab es 2014 in Sotschi mit Bronze.
Die Schweizerinnen sind schon im letzten Gruppenspiel am Dienstag auf Finnland getroffen, die Partie ging mit 1:3 verloren. Vor dieser hatten sie kurzfristig den verletzungsbedingten Ausfall von Captain Lara Stalder zu beklagen und kamen anschliessend nicht auf Touren. Nun ist Stalder zurück, sie hat in den letzten beiden Tagen wieder trainiert. Kann die Nati mit Stalder auch das Leistungslevel nach oben schrauben?