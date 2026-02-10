Was zeigen die Schweizerinnen gegen Finnland?

Die Absenz von Stalder ist dem Schweizer Spiel anzusehen, ohne sie fehlt eine wichtige und erfahrene Waffe in der Offensive. Bislang ist es ein ausgeglichenes Spiel, wobei die Finnin Nuutinen die bislang beste Chance vergeben hat.
Die Nati muss übrigens kurzfristig ohne Lara Stalder auskommen. Die Schweizer Schlüsselspielerin wurde beim Warm-Up von einem Puck am Kopf getroffen und kam zumindest in den Startminuten noch nicht zum Einsatz und ist derzeit auch nicht auf der Spielerinnen-Bank zu sehen.
Die Schweiz gewinnt allmählich die Oberhand und Lutz hat die erste Topchance für die Nati.
Das Spiel hat begonnen, die Finninnen beschäftigen die Schweiz sogleich vor dem eigenen Tor.
Im Tor steht dieses Mal Saskia Maurer. Die SCB-Keeperin bestritt bereits die ersten beiden Gruppenspiele, am Montag gegen die USA (0:5) spielte Andrea Brändli. Nati-Trainer Colin Muller nimmt im Vergleich zum Spiel gegen die Amerikanerinnen auch in den Linien einige Umstellungen vor.
Ein gutes Omen: Das letzte Spiel gegen Finnland hat die Schweiz im Dezember in Lahti mit 4:3 gewonnen. Alina Müller glänzte dabei als Doppeltorschützin. Es wird auch dieses Mal eine enge Auseinandersetzung erwartet.
Bei einem Sieg wird die Schweiz in der stärkeren Gruppe A Dritte und bekommt es im Viertelfinal mit Schweden als Gewinnerinnen der schwächeren Gruppe B, zu tun. Bei einer Niederlage werden die Schweizerinnen Fünfte und es wartet im Viertelfinal erneut ein Duell mit Finnland.
Im letzten Gruppenspiel der Vorrunde gegen Finnland geht es für die Frauen-Nati um die bestmögliche Ausgangslage für die Viertelfinals. Los gehts um 21.10 Uhr.