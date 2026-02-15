Im Vor-Viertelfinal trifft das Team von Patrick Fischer am Dienstag auf Italien. Die Gastgebernation hat die Vorrunde punktlos auf Rang 4 der Gruppe B abgeschlossen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Mit den letzten beiden Partien der Gruppe C ist am Sonntagabend die Gruppenphase des olympischen Eishockeyturniers abgeschlossen worden. Damit ist klar: Die Schweiz bekommt es im Vor-Viertelfinal mit Italien zu tun.

Zu dieser Begegnung kommt es, weil die Schweiz als bestes Team aus der Gruppenphase hervorgeht, das nicht automatisch für den Viertelfinal qualifiziert ist. Italien auf der anderen Seite belegt in der Gesamtrangliste der Vorrunde den letzten Platz. Hätte Deutschland sein letztes Gruppenspiel gegen die USA gewonnen, würde unser Landesnachbar die Setzliste anführen und auf den Olympia-Gastgeber treffen. Es setzte allerdings eine diskussionslose 1:5-Pleite ab.

Die Equipe von Patrick Fischer geht als grosser Favorit ins Duell mit den Gastgebern: Italien, das erst im letzten Jahr wieder in die Top-Division der Weltmeisterschaft aufgestiegen ist, hat die Vorrunde punktlos und mit einer Tordifferenz von 4:19 abgeschlossen. Unter anderem kam es gegen Finnland gleich mit 0:11 unter die Räder.

Die Vor-Viertelfinals werden am Dienstag ausgetragen, wobei die genaue Ansetzung noch unbekannt ist. Mögliche Spielzeiten sind 12.10 Uhr, 16.40 Uhr und 21.10 Uhr. Sollte die Schweiz gegen Italien die Pflicht erfüllen, wäre der Viertelfinalgegner auch schon bekannt: Als bester Gruppenzweiter der Vorrunde würde Finnland auf die Nati warten.