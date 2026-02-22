Bob-Team vom eigenen Olympia-Komitee disqualifiziert

Israels Viererbob wurde am Sonntag in Mailand vom eigenen Olympia-Komitee disqualifiziert. Der Grund: Das Team täuschte eine Erkrankung vor, um Ersatzmann Ward Fawarseh starten zu lassen – ein klarer Regelverstoss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Israels Viererbob-Team in Mailand disqualifiziert

Täuschung: Ersatzmann sollte regelwidrig für dritten Lauf eingesetzt werden

Erster drusischer Olympionike Israels betroffen, Regelverstoss führte zu Disqualifikation War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eklat am letzten Tag der Olympischen Winterspiele in Mailand: Israels Viererbob-Team wurde vom eigenen olympischen Komitee disqualifiziert. Der Grund? Die Athleten versuchten, den Ersatzmann Ward Fawarseh (30) unter falschem Vorwand in den entscheidenden dritten Lauf zu schmuggeln. Das berichtet unter anderem die «Times of Israel».

Das Team, bestehend aus Adam Edelman, Menachem Chen, Uri Zisman und Omer Katz, war am Samstag in der ursprünglichen Besetzung angetreten. Doch für den dritten Lauf sollte Zisman durch Fawarseh ersetzt werden. Fawarseh, der erste drusische Athlet in Israels Olympia-Geschichte, war ursprünglich nur als Ersatzmann angereist. Laut den Regularien des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ist ein Einsatz von Ersatzleuten jedoch nur erlaubt, wenn ein Teammitglied verletzt oder krank ist.

Der Schwindel flog auf

Um Fawarseh dennoch starten zu lassen, täuschte ein Teammitglied eine Erkrankung vor. «Das Bobteam bat darum, Ward, den Ersatzmann, in den Wettbewerb aufzunehmen. Gemäss den Regeln ist dies nur zulässig, wenn einer der Athleten verletzt oder krank ist. Um dies zu ermöglichen, erklärte eines der Teammitglieder – ermutigt durch seine Teamkollegen – dass es sich unwohl fühle. Es unterzog sich sogar einer medizinischen Untersuchung und unterzeichnete eine eidesstattliche Erklärung, damit das olympische Komitee die Genehmigung für einen Ersatz beantragen konnte», erklärte das israelische olympische Komitee (OIC) gegenüber der «Times of Israel».

Doch der Schwindel flog auf. Zisman gestand das Fehlverhalten gegenüber der israelischen Delegation, woraufhin der Antrag auf den Austausch zurückgezogen wurde. Das OIC teilte mit, dass das Teamverhalten «unangemessen» gewesen sei und gegen die «Regeln des fairen und sportlichen Verhaltens» verstosse. Die Strafe folgte prompt: Disqualifikation für den letzten Lauf.