Loïc Meillard wird im Sommer zum ersten Mal Vater. Das berichten die SRF-Kommentatoren Stefan Hofmänner und Beat Feuz während des Olympia-Slaloms.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Loïc Meillard wird im Sommer Vater.
Julian SigristRedaktor Sport

Loïc Meillard hat momentan viel Grund zur Freude – nicht nur wegen seines Olympiasieges im Slalom. Wie SRF-Kommentator Stefan Hofmänner nach seiner Fahrt verkündet, erwartet der 29-Jährige Nachwuchs. «Er wird Papa. Ich glaube, das kann man jetzt verkünden», so Hofmänner. Experte Beat Feuz ergänzt, dass das Kind im Sommer zur Welt kommen soll.

Meillard ist seit einigen Jahren mit Zoe Chastan, die Kommunikationsfrau und Teamsupporterin bei Swiss Ski ist, liiert. Für die beiden ist es das erste Kind.

