3. Sprünge: Roth zeigt starken Sprung – Bronze ist auf sicher

Noé Roth zeigt einen Back Double Full-Double Full-Full, der mit einem Schwierigkeitsgrad von 5,100 belohnt wird. Und der Silber-Gewinner vom Freitag steht den Versuch einwandfrei. 129,54 Punkte erhält der Westschweizer, weshalb die Chancen auf eine Medaille absolut intakt sind! Was macht Reilly Flanagan?

Der Australier zeigt ebenfalls einen tollen Sprung, der allerdings um einiges leichter eingestuft wird. Die über 136 Punkte, die er auf die Schweiz aufholen müsste, erreicht er damit nicht. Damit ist klar: Die Schweiz hat mindestens Bronze!

Doch es wird Silber! Denn Li Tianma zeigt den gleichen Sprung wie Roth, stürzt aber und wird mit 95,37 bewertet. Damit liegt China hinter der Schweiz, die mindestens Silber hat.

Christopher Lillis sorgt mit seinem letzten Sprung dafür, das die USA Gold holen.