Die Schlussrangliste
3. Sprünge: Roth zeigt starken Sprung – Bronze ist auf sicher
Noé Roth zeigt einen Back Double Full-Double Full-Full, der mit einem Schwierigkeitsgrad von 5,100 belohnt wird. Und der Silber-Gewinner vom Freitag steht den Versuch einwandfrei. 129,54 Punkte erhält der Westschweizer, weshalb die Chancen auf eine Medaille absolut intakt sind! Was macht Reilly Flanagan?
Der Australier zeigt ebenfalls einen tollen Sprung, der allerdings um einiges leichter eingestuft wird. Die über 136 Punkte, die er auf die Schweiz aufholen müsste, erreicht er damit nicht. Damit ist klar: Die Schweiz hat mindestens Bronze!
Doch es wird Silber! Denn Li Tianma zeigt den gleichen Sprung wie Roth, stürzt aber und wird mit 95,37 bewertet. Damit liegt China hinter der Schweiz, die mindestens Silber hat.
Christopher Lillis sorgt mit seinem letzten Sprung dafür, das die USA Gold holen.
Die Rangliste nach zwei Sprüngen
2. Sprünge: Werner mit Top-Sprung
Pirmin Werner bringt das Schweizer Team womöglich wieder in den Medaillenkampf. Der 26-Jährige zeigt einen Back Double Full-Full-Double Full, ein Sprung, der mit einer Schwierigkeitsstufe von 5,000 belohnt wird. Und er steht ihn – 123,00 Punkte gibts dafür.
Danielle Scott ist die zweite Athletin, die für das australische Team startet. Ihr Sprung ist in Sachen Schwierigkeit nicht ganz so hoch wie jener von Werner (4,293). Mit 95,30 Punkten wird sie gut bewertet, an der Schweiz zieht Australien aber nicht vorbei. Aktuell liegt Bronze in Reichweite – vor allem, weil der Silber-Gewinner Noé Roth noch oben steht. Die Schweiz hat nach zwei Sprüngen 167,37 Punkte, Australien 160,16.
Wang Xindi verliert bei der Landung einen Ski – kein idealer Sprung. Weil der Schwierigkeisgrad allerdings hoch ist (5,100), bekommt er dennoch 87,72 Punkte. Damit geht China in Führung und liegt mit 184,31 rund 17 Punkte vor der Schweiz.
Connor Curran steht seinen Sprung problemlos, erhält dafür 113,72 Punkte und sorgt für eine US-amerikanische Führung.
1. Sprünge: Kozomara stürzt wieder
Wars das schon mit den Medaillen? Lina Kozomara stürzt wie schon im 1. Finaldurchgang auch bei ihrem zweiten Sprung. Damit rückt Edelmetall bei ohnehin schon Schweizer Aussenseiterchancen wohl in unerreichbare Ferne. Kozomara erhält 44,37 Punkte.
Oder gibts doch noch Hoffnung? Denn auch die Australierin Abbey Willcox steht ihren Versuch nicht. Trotzdem bekommt sie gut 20 Punkte mehr als die Schweizerin (64,86), weil sie einen schwierigeren Sprung zeigt.
Die Chinesin Xu Mengtao schafft es aber, ihren Sprung zu stehen. Sie erhält 96,59 Punkte und geht damit deutlich in Führung.
Kaila Kuhn hält für das US-Team mit der Chinesin mit und liegt nur knapp hinter Xu. 94,44 Punkte erhält Kuhn.
Begrüssung
Das Schweizer Aerials-Trio mit Lina Kozomara, Noé Roth und Pirmin Werner steht nach einer Zitterpartie im 2. Finaldurchgang des Mixed-Team-Wettbewerbs.
Ein guter Sprung von Noé Roth – dem Silbermedaillengewinner vom Freitag – sichert dem Trio den Einzug in den 2. Durchgang. Als einziger Athlet zeigt Roth fünf Schrauben. Zuvor ist Kozomara ihren Sprung nicht gestanden, Werner hat solide abgeliefert.
Weil Kanada in der Folge überraschend nicht die gewünschte Leistung abrufen kann und auch die Ukraine patzt, qualifiziert sich die Schweiz für den Kampf um die Medaillen. Im Final der besten Vier werden die Karten neu gemischt, alle Athleten zeigen ab 11.45 Uhr nochmals einen Sprung. Gegen die USA, Australien und China haben die Schweizer Aussenseiterchancen auf olympisches Edelmetall.