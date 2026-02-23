DE
FR
Abonnieren

Es droht noch mehr Ungemach
Für die Deutschen endet Olympia im Katzenjammer

Ein bisschen Schadenfreude darf sein, oder? Deutschland leckt nach Olympia ihre Wunden. Die Schweiz ist an ihnen so nahe dran wie seit 70 Jahren nicht mehr.
Publiziert: 13:48 Uhr
Kommentieren
1/4
Am Boden: Im Biathlon (im Bild Franziska Preuss) gewann Deutschland nur eine Medaille.
Foto: IMAGO/Fotostand

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutsche Winterspiele-Krise: Nur Rang 5 im Medaillenspiegel 2026
  • 19 von 26 Medaillen stammen aus dem Eiskanal
  • Deutschland: 3 Medaillen mehr als die Schweiz, 166:171 Gold gegen Norwegen
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_760.JPG
Daniel LeuStv. Sportchef

Katzenjammer bei unserem nördlichen Nachbarn! «Wenn man den Eiskanal mal ausgrenzt und den Medaillenspiegel betrachtet, dann spielen wir international einfach keine Rolle mehr», schlägt zum Beispiel die deutsche Ski-Legende Felix Neureuther (41) Alarm.

Ein Blick auf den Medaillenspiegel genügt, um Neureuthers Worte zu untermalen. Nur Rang 5, so schlecht wie nie seit der Wiedervereinigung Deutschlands. Vom angestrebten Ziel, unter den besten drei Nationen der Welt zu landen, deutlich entfernt.

Dass das Ausmass der Krise nicht noch viel grösser ist, verdanken die Deutschen dem Eiskanal von Cortina d’Ampezzo, in dem mit Bob, Rodeln und Skeleton drei Sportarten ausgetragen wurden. Gleich 19 ihrer 26 Medaillen haben sie dort gewonnen. Ausserhalb des Eiskanals kam nur siebenmal Edelmetall hinzu. Eine desaströse Bilanz für eine Nation, die normalerweise nicht unter mangelndem Selbstvertrauen und Selbstverständnis leidet.

Die Schweizer holen auf

Auch im Vergleich zur Schweiz fällt die deutsche Bilanz verheerend aus. Nur drei Medaillen mehr haben unsere Nachbarn gewonnen. So klein war der Unterschied seit den Spielen 1956 in Cortina nicht mehr. Zum Vergleich: 2002 gewann Deutschland noch 25 Medaillen mehr als wir.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

2030 könnte gar noch mehr Ungemach drohen. Bislang führten die Deutschen den ewigen Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele souverän an, doch in Italien hat Norwegen einen Grossteil des Rückstands wettgemacht und mittlerweile auf 166:171-Goldmedaillen verkürzt.

Werde Olympia-Follower

Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.

Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dann auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.

Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.

Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dann auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.

Hier Olympia-Follower werden
In diesem Artikel erwähnt
Olympia 2026
Olympia 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Olympia 2026
        Olympia 2026