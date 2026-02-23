Darum gehts
- Deutsche Winterspiele-Krise: Nur Rang 5 im Medaillenspiegel 2026
- 19 von 26 Medaillen stammen aus dem Eiskanal
- Deutschland: 3 Medaillen mehr als die Schweiz, 166:171 Gold gegen Norwegen
Katzenjammer bei unserem nördlichen Nachbarn! «Wenn man den Eiskanal mal ausgrenzt und den Medaillenspiegel betrachtet, dann spielen wir international einfach keine Rolle mehr», schlägt zum Beispiel die deutsche Ski-Legende Felix Neureuther (41) Alarm.
Ein Blick auf den Medaillenspiegel genügt, um Neureuthers Worte zu untermalen. Nur Rang 5, so schlecht wie nie seit der Wiedervereinigung Deutschlands. Vom angestrebten Ziel, unter den besten drei Nationen der Welt zu landen, deutlich entfernt.
Dass das Ausmass der Krise nicht noch viel grösser ist, verdanken die Deutschen dem Eiskanal von Cortina d’Ampezzo, in dem mit Bob, Rodeln und Skeleton drei Sportarten ausgetragen wurden. Gleich 19 ihrer 26 Medaillen haben sie dort gewonnen. Ausserhalb des Eiskanals kam nur siebenmal Edelmetall hinzu. Eine desaströse Bilanz für eine Nation, die normalerweise nicht unter mangelndem Selbstvertrauen und Selbstverständnis leidet.
Die Schweizer holen auf
Auch im Vergleich zur Schweiz fällt die deutsche Bilanz verheerend aus. Nur drei Medaillen mehr haben unsere Nachbarn gewonnen. So klein war der Unterschied seit den Spielen 1956 in Cortina nicht mehr. Zum Vergleich: 2002 gewann Deutschland noch 25 Medaillen mehr als wir.
2030 könnte gar noch mehr Ungemach drohen. Bislang führten die Deutschen den ewigen Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele souverän an, doch in Italien hat Norwegen einen Grossteil des Rückstands wettgemacht und mittlerweile auf 166:171-Goldmedaillen verkürzt.
