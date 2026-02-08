Schock für das israelische Bobteam. Während des Trainings für die Olympischen Spielen wurde in ihr Apartement eingebrochen. Die Beute der Diebe beläuft sich auf mehrere tausend Dollar.

Darum gehts Israelisches Bobteam qualifiziert sich erstmals für Olympia in Mailand-Cortina

Einbruch in Athletenwohnung: Wertgegenstände und Pässe im Wert Tausender Dollar gestohlen

Grégory Beaud

Es sind historische Olympische Spiele für das israelische Bobteam in Mailand-Cortina. Noch nie zuvor hatte sich ein Bob aus Israel für die Olympischen Spiele qualifiziert. Um sich bestmöglich auf dieses Ereignis vorzubereiten, haben Pilot AJ Edelman und sein Team spezielle Vorkehrungen getroffen. Wie die italienische Zeitung «La Reppublica» berichtet, trainiert das israelische Team an einem Ort, der aus naheliegenden Sicherheitsgründen geheim gehalten wird. Gemäss der Zeitung befinde sich dieser Ort nicht in Italien.

Warum diese Präzision der italienischen Zeitung? Weil am Samstag, während das israelische Team trainierte, die Wohnung der Athleten ausgeräumt wurde, wie AJ Edelman auf X schreibt:«Während wir uns auf die Olympischen Spiele vorbereiten, wurde mitten in Training in unsere Wohnung eingebrochen. Es wurden Wertgegenstände im Wert von Tausenden Dollar gestohlen – dazu auch unsere Pässe. Was für eine Saison...». Dazu teilte er ein Foto vom Polizei-Einsatz.

Team bereitet sich nach Vorfall unbeirrt weiter vor

Die Olympioniken lassen sich trotz des Einbruchs, zu dem bisher keine offizielle Mitteilung veröffentlicht wurde, nicht entmutigen. In den sozialen Medien berichtet AJ Edelman über den weiteren Verlauf der Vorbereitungen. «Das israelische Bobteam ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir auch unter schwierigen Umständen weitermachen. So ein dreister Diebstahl, bei dem Koffer, Schuhe, Ausrüstung, Pässe gestohlen wurden, und die Jungs sind heute direkt wieder zum Training gegangen. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Team den israelischen Kampfgeist verkörpert.»

Die Bobfahrer greifen erst in der zweiten Woche in das Olympia-Geschehen ein. Für die Athleten bleibt also genug Zeit, um sich vom Vorfall zu erholen.