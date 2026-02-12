DE
FR
Abonnieren

«Das war eine wichtige Lektion»
Trotz 4:0-Sieg sieht Nati-Trainer Fischer Verbesserungspotential

Gegen Frankreich gab es für die Hockey-Nati zum Auftakt ins Olympia-Turnier einen 4:0-Sieg gegen Frankreich. Nati-Trainer Patrick Fischer blickt positiv auf den Erfolg.
Publiziert: vor 21 Minuten
Kommentieren
1/7
Trotz deutlichem Resultat sieht Nati-Trainer Patrick Fischer noch Verbesserungspotential.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Schweiz gewinnt Olympia-Auftaktspiel 4:0 gegen Frankreich mit starker Teamleistung
  • Genoni wird ältester Torhüter, dem ein Shutout bei einem Olympia-Turnieren mit NHL-Beteiligung gelingt
  • 10’627 Fans sehen Meiers Doppelpack und Mosers beeindruckenden Sololauf
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Nicole Vandenbrouck aus Mailand

Der Schweizer Start ins Auftaktspiel des Olympia-Turniers ist so vielversprechend, dass man sich händereibend auf eine Nati-Gala gegen Frankreich freut. 2:0 nach drei Minuten, der Sololauf von NHL-Verteidiger Moser um zwei staunende Franzosen ist ein Glanzstück. «Es war sehr beeindruckend, wie wir aus der Garderobe gekommen sind. Jeder war fokussiert», beschreibt Trainer Fischer.

Was darauf folgt? Lange keine Tore mehr, weil die Franzosen als Konsequenz des Rückstandes den Schweizern härter auf die Pelle rücken. «Wir waren weniger kompromisslos unterwegs», begründet Fischer, «das war eine wichtige Lektion. Die Franzosen haben reagiert und wir waren eine halbe Sekunde unentschlossener. Aber wichtig ist, dass man auch reagieren kann.» Bei einem Match auf diesem Niveau könne man nicht immer durchlaufen und dominieren. «Das wissen jetzt alle.»

Trainer-Kniff zeigt Wirkung

Reagiert hat NHL-Stürmer Meier mit einem Doppelpack. Fischer greift unterstützend ein, indem er die Sturmlinien verändert und Meier neben den NHL-Kollegen Hischier und Fiala für Thürkauf laufenlässt. «Wir wussten, was wir wechseln könnten, um den Linien nochmals einen Input zu geben. Schön, wenn es dann funktioniert», so Fischer.

Dass die Aussenseiter zu guten Chancen gekommen sind, die einen Genoni in Topform nötig machen, schreibt der Nati-Trainer nach dem 4:0-Pflichtsieg dem zeitweise fehlenden Support in der Rückwärtsbewegung zu. «Das müssen wir aus diesem Spiel lernen. Auf diesem kleinen Eisfeld muss man verbunden sein und nahe zusammen bleiben, um die Unterstützung im Scheibenbesitz zu haben.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Apropos Genoni: In der Ära der Olympia-Turniere mit NHL-Beteiligung (2026, 2014, 2010, 2006, 2022, 1998) stellt der 38-Jährige einen Rekord auf. Er ist der älteste Torhüter, dem ein Shutout gelungen ist.

Werde Olympia-Follower

Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.

Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dannn auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.

Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.

Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dannn auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.

Hier Olympia-Follower werden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen