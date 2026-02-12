Gegen Frankreich gab es für die Hockey-Nati zum Auftakt ins Olympia-Turnier einen 4:0-Sieg gegen Frankreich. Nati-Trainer Patrick Fischer blickt positiv auf den Erfolg.

Genoni wird ältester Torhüter, dem ein Shutout bei einem Olympia-Turnieren mit NHL-Beteiligung gelingt

10'627 Fans sehen Meiers Doppelpack und Mosers beeindruckenden Sololauf

Nicole Vandenbrouck aus Mailand

Der Schweizer Start ins Auftaktspiel des Olympia-Turniers ist so vielversprechend, dass man sich händereibend auf eine Nati-Gala gegen Frankreich freut. 2:0 nach drei Minuten, der Sololauf von NHL-Verteidiger Moser um zwei staunende Franzosen ist ein Glanzstück. «Es war sehr beeindruckend, wie wir aus der Garderobe gekommen sind. Jeder war fokussiert», beschreibt Trainer Fischer.

Was darauf folgt? Lange keine Tore mehr, weil die Franzosen als Konsequenz des Rückstandes den Schweizern härter auf die Pelle rücken. «Wir waren weniger kompromisslos unterwegs», begründet Fischer, «das war eine wichtige Lektion. Die Franzosen haben reagiert und wir waren eine halbe Sekunde unentschlossener. Aber wichtig ist, dass man auch reagieren kann.» Bei einem Match auf diesem Niveau könne man nicht immer durchlaufen und dominieren. «Das wissen jetzt alle.»

Trainer-Kniff zeigt Wirkung

Reagiert hat NHL-Stürmer Meier mit einem Doppelpack. Fischer greift unterstützend ein, indem er die Sturmlinien verändert und Meier neben den NHL-Kollegen Hischier und Fiala für Thürkauf laufenlässt. «Wir wussten, was wir wechseln könnten, um den Linien nochmals einen Input zu geben. Schön, wenn es dann funktioniert», so Fischer.

Dass die Aussenseiter zu guten Chancen gekommen sind, die einen Genoni in Topform nötig machen, schreibt der Nati-Trainer nach dem 4:0-Pflichtsieg dem zeitweise fehlenden Support in der Rückwärtsbewegung zu. «Das müssen wir aus diesem Spiel lernen. Auf diesem kleinen Eisfeld muss man verbunden sein und nahe zusammen bleiben, um die Unterstützung im Scheibenbesitz zu haben.»

Apropos Genoni: In der Ära der Olympia-Turniere mit NHL-Beteiligung (2026, 2014, 2010, 2006, 2022, 1998) stellt der 38-Jährige einen Rekord auf. Er ist der älteste Torhüter, dem ein Shutout gelungen ist.