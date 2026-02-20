DE
Ziehen die Schweizer Curlerinnen in den Olympia-Final ein?

Die Männer haben ihren Halbfinal am Donnerstagabend denkbar knapp verloren. Heute Freitag sind die Frauen dran. Hier halten wir Dich übers Duell gegen die USA auf dem Laufenden.
Publiziert: vor 9 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Die Curlerinnen mit Skip Silvana Tirinzoni duellieren sich aktuell mit den USA um die Final-Quali.
Foto: IMAGO/Imagn Images
vor 2 Minuten

1. End – 0:1

Die Amerikanerin geniessen zum Auftakt das Recht des letzten Steins. Doch die Schweizerinnen starten vielversprechend ins Spiel. Vor dem letzten Stein der Amerikanerinnen liegen nur zwei Schweizer Steine im Haus, weshalb diese gezwungen sind, einen einzelnen Stein zu schreiben.

vor 12 Minuten

Begrüssung

Hallo und herzlich willkommen zur Curling-Partie zwischen der Schweiz und den USA. Nach der Niederlage im letzten Spiel der Round Robin treffen die Schweizerinnen schon wieder auf die Amerikanerinnen. Am Donnerstag setzte es eine knappe 6:7-Niederlage ab. Hoffentlich können Tirinzoni und Co. den Spiess heute umdrehen.

