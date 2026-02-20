Ziehen die Schweizer Curlerinnen in den Olympia-Final ein?

Begrüssung

Hallo und herzlich willkommen zur Curling-Partie zwischen der Schweiz und den USA. Nach der Niederlage im letzten Spiel der Round Robin treffen die Schweizerinnen schon wieder auf die Amerikanerinnen. Am Donnerstag setzte es eine knappe 6:7-Niederlage ab. Hoffentlich können Tirinzoni und Co. den Spiess heute umdrehen.