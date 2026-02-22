1. End: Schweiz – Schweden 0:2

Da die Schwedinnen in der Round Robin vor den Schweizerinnen klassiert waren, bekommen sie im 1. End das Recht des letzten Steins. Das Ziel des Teams von Silvana Tirinzoni ist klar: Die Schwedinnen sollen zum Schreiben eines Steins gezwungen werden, damit das Recht des letzten Steins wechselt.

Mit ihrem zweiten Stein – dem drittletzten Schweizer Stein in diesem End – schafft es Tirinzoni, im Haus etwas aufzuräumen. Von den sechs Steinen spielt sie drei raus – zwei davon gehören Schweden. Danach liegen die Schweizerinnen besser, aber noch ist das End nicht vorbei. Mit dem letzten Stein sucht Alina Pätz den Double Take Out. Das gelingt nicht. Nur ein schwedischer Stein geht raus. Das ermöglicht Anna Hasselborg, ein Zweierhaus zu schreiben. Und diese Chance nutzt die Schwedin.