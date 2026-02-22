1. End: Schweiz – Schweden 0:2
Da die Schwedinnen in der Round Robin vor den Schweizerinnen klassiert waren, bekommen sie im 1. End das Recht des letzten Steins. Das Ziel des Teams von Silvana Tirinzoni ist klar: Die Schwedinnen sollen zum Schreiben eines Steins gezwungen werden, damit das Recht des letzten Steins wechselt.
Mit ihrem zweiten Stein – dem drittletzten Schweizer Stein in diesem End – schafft es Tirinzoni, im Haus etwas aufzuräumen. Von den sechs Steinen spielt sie drei raus – zwei davon gehören Schweden. Danach liegen die Schweizerinnen besser, aber noch ist das End nicht vorbei. Mit dem letzten Stein sucht Alina Pätz den Double Take Out. Das gelingt nicht. Nur ein schwedischer Stein geht raus. Das ermöglicht Anna Hasselborg, ein Zweierhaus zu schreiben. Und diese Chance nutzt die Schwedin.
Die Ausgangslage
Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke haben in der Vorrunde sechs der neun Spiele gewonnen. Eine ihrer Niederlagen kassierten die Schweizerinnen gegen Schweden um Skip Anna Hasselborg. 4:6 hiess es am Ende.
Insgesamt trafen Tirinzoni und Hasselborg an Grossanlässen bisher zwölfmal aufeinander – die Schwedinnen haben mit 7:5 knapp die Nase vorne. An Olympischen Spielen standen sie sich schon viermal gegenüber. Hasselborg, die vor vier Jahren Bronze (gegen die Schweizerinnen) und vor acht Jahren Gold gewonnen hat, konnte jedes Mal mit ihrem Team den Sieg feiern.
Willkommen
Die Medaille ist den Schweizerinnen um Silvana Tirinzoni nicht mehr zu nehmen, nur die Farbe ist noch offen. Gegen Schweden kämpfen die Curlerinnen um Gold. Der Final beginnt um 11.05 Uhr.
