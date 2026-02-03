Die Olympischen Spiele haben ihren ersten Dopingfall

Erster Dopingfall: Italienerin verpasst Olympia-Heimspiel

Die Olympischen Spiele 2026 haben ihren ersten Dopingfall: Die italienische Biathletin Rebecca Passler (24) wurde wenige Tage vor den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina positiv auf das Mittel Letrozol getestet. Was erst italienische Medien berichten, ist mittlerweile von der Integritätsstelle des Biathlonverbandes (BIU) bestätigt.

Passler hatte sich in dieser Saison mit zwei elften Plätzen im Weltcup etabliert und sich neben Lisa Vitozzi und Dorothea Wierer einen Platz im Olympia-Team Italiens gesichert. Für sie wären die Spiele wortwörtlich ein Heimspiel gewesen, stammt sie doch aus Antholz, wo die Biathlon-Bewerbe durchgeführt werden.

Letrozol steht seit 2008 auf der Liste verbotener Substanzen, obwohl es selbst keine leistungssteigernde Wirkung besitzt. Es wird oft verwendet, um den Östrogenspiegel nach Einnahme anaboler Steroide zu senken.