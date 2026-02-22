Müller trägt Schweizer Flagge
Alina Müller trägt an der Schlussfeier der Olympischen Spiele, an der rund 30 Schweizer Athletinnen und Athleten teilnehmen, die Schweizer Fahne. Dies teilt Swiss Olympic am Sonntagmorgen mit.
Die Eishockeyspielerin Alina Müller schoss im Bronzespiel gegen Schweden das entscheidende Tor in der Verlängerung, das der Schweiz die Medaille sicherte. Bereits an Olympia 2014 hatte Müller – ebenfalls beim Sieg im Bronzespiel gegen Schweden - getroffen. Die Eröffnungsfeier hatten die Schweizer Eishockeyanerinnen verpasst. Wegen eines Norovirus-Falls im Team nahmen alle Spielerinnen als Vorsichtsmassnahme nicht an der Feier teil.
Müller beerbt als Fahnenträgerin an der Schlussfeier Ryan Regez, der die Fahne 2022 nach Gold im Skicross getragen hat. An der Eröffnungsfeier der diesjährigen Spiele waren Fanny Smith und Nino Niederreiter die Schweizer Fahnenträger.
Austragungsort ist Unesco-Weltkulturerbe
Anders als die Spiele an sich mit verschiedenen Austragungsorten und die verteilte Eröffnungsfeier beschränkt sich die Abschlussfeier auf einen einzigen Ort: die Arena die Verona. Das 30 nach Christus erbaute Amphitheater gehört zum Unesco-Weltkulturerbe.
