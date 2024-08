vor 19 Minuten

Verzicht auf den Zehnkampf

Das Multitalent verzichtet in Paris auf den Zehnkampf. Der Zeitplan (Zehnkampf am Freitag und Samstag, Weitsprung am Sonntag und Dienstag) liess die Teilnahme an beiden Disziplinen nicht zu. So entschied sich der Appenzeller, nur in seiner Paradedisziplin Weitsprung anzutreten.