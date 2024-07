Trotz 100-jährigem Badeverbot wegen schlechter Wasserqualität sollen Olympia-Athleten in der Seine schwimmen. Behörden geben zwar grünes Licht – doch am Ende könnte das Wetter zum entscheidenden Faktor werden.

Vermiest nun das Wetter die Olympia-Duelle in der Seine?

Wasser-Qualität ist jetzt ok, aber...

1/4 Die Seine in Paris: Können die Schwimmwettkämpfe während Olympia hier stattfinden?

Nele Bachmann Praktikantin Sport

Seit 1923, also seit über 100 Jahren, gilt das Baden in der Seine aufgrund der schlechten Wasserqualität als verboten. Sogar Hunden wird davon abgeraten, sich in dem Fluss, der durch Paris fliesst, abzukühlen. Und nun sollen die besten Sportler der Welt während Olympia ausgerechnet dort die Wettkämpfe ihres Lebens bestreiten?

Gut drei Wochen vor Olympia-Start teilen die Organisatoren mit, die Wasserqualität der Seine sei nun endlich von ausreichender Qualität und entspreche den europäischen Normen. Dank 1,4 Milliarden Euro, die in Kläranlagen und Auffangbecken investiert wurden, soll jetzt die Verschmutzung des Gewässers auf ein vertretbares Niveau reduziert worden sein. Die Behörden beziehen sich dabei auf einen von der Stadt und Region erstellten Bericht. Erst noch vor einer Woche galt die Wasserqualität als unzureichend.

Auch das Wetter entscheidet über das Olympia-Rennen

Trotz aller Investitionen könnte am Ende das Wetter darüber entscheiden, ob die Freiwasser-Rennen in dem Pariser Fluss stattfinden können oder nicht. Durch die geringe Niederschlagsmenge und dank höherer Temperaturen werden Krankheitserreger momentan schneller abgebaut. Sollte es jedoch anfangen zu regnen, könnte eine ausreichende Wasserqualität rasch nicht mehr garantiert sein.

Auch die Strömung kann bei zu viel Regen zum Problem für die Wettkämpfe werden. «Stand jetzt wäre eine Austragung in der Seine nicht möglich, weil die Strömungsgeschwindigkeit bei 2m/Sekunde liegt. Da kommt man zwar schnell stromabwärts, aber nicht mehr zurück», sagte der deutsche Bundestrainer Bernd Berkhahn in einem Interview mit dem deutschen Schwimm-Verband.

Eine Alternative gibt es nicht

Der eher kritische Zustand der Seine wird von dem Fakt, dass das französische Schwimmteam nicht wie geplant im Fluss trainierte, untermalt. Für den Fall, dass die Bedingungen nicht ausreichend sind, wünscht sich Berkhahn deshalb eine Alternative für die Freiwasser-Wettbewerbe. «Ganz sicher sollten die Veranstalter einen Plan B haben», sagte er. Die Olympia-Organisatoren hatten aber mehrfach betont, dass es keine Alternative zur Austragung der Wettbewerbe in der Seine gibt.

Die Rennen über zehn Kilometer sind am 8. August (Frauen) und 9. August (Männer) geplant.

