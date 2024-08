1/5 Zoé Claessens (l.) neben Manon Veenstra.

Es läuft rund an diesem olympischen Freitag für das Schweizer Volk: Nachdem Schützin Chiara Leone am Morgen Gold geholt hat und das Ruder-Duo Röösli/Gulich Bronze, legt Zoé Claessens am späten Abend nach: Bronze im BMX-Racing! Sowohl für die Schweiz als auch für Claessens ists eine Premiere. Noch nie gabs in dieser Disziplin Edelmetall für die Schweiz.

Nachdem sich Claessens in den Viertelfinals und Halbfinals noch zurückgehalten hat, muss sich die zweifache Europameisterin und WM-Zweite im alles entscheidenden einzigen Finallauf lediglich der Dominatorin Sakakibara und der Holländerin Manon Veenstra geschlagen geben.

Schweizer Top-Leistung

Bei den Männern fehlen Cédric Butti zehn Hundertstel zur Medaille. Der Thurgauer wird Vierter, geschlagen von drei Franzosen. Daudet holt Gold. Der zweite Schweizer Simon Marquart wird nach einer Kollision in einer der Steilwandkurven Siebter. Das ist bitter, weil Marquart im Halbfinal noch brilliert hatte.

Vor Claessens, Butti und Marquart schaffte es im BMX Racing noch nie eine Schweizerin oder ein Schweizer in einem olympischen Final. Hängen bleibt am Freitag vom Schweizer Quartett einzig Nadine Aeberhard. Die 22-jährige Bernerin stürzt im ersten von drei Halbfinal-Runs und kommt im zweiten nicht über Platz sechs hinaus. Damit war die Finalteilnahme schon in Weite Ferne gerückt.

