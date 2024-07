Drei Jahre nach ihrem mentalen Aus bei den olympischen Spielen in Tokio ist US-Kunstturnerin Simone Biles zurück in der Favoritenrolle – im glitzernden Kristalldress.

1/5 Meldet sich nach ihrem dramatischen Olympia-Aus vor drei Jahren in Tokio strahlend zurück: US-Kunstturnerin Simone Biles.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

US-Starturnerin Simone Biles (27) feiert ihre Rückkehr zu den Olympischen Spielen in einem mit Kristallen besetzten Dress. Zum Auftakt turnte die Amerikanerin in Paris mit etwas Schmerz in der Wade und bandagiertem Fuss – was sie nicht daran hinderte, bei der Mehrkampf-Qalifikation ihren dreifach gedrehten Doppelsalto «Biles iI» zu zeigen, den schwierigsten Sprung im Frauen-Turnen.

Dabei glänzte die vierfache Olympiasiegerin, die sich vor drei Jahren bei den Olympischen Spielen in Tokio wegen Stress und mentaler Blockade zurückziehen musste, mit etwas ganz Besonderem.

Biles turnte in einem glitzernden, dunklen, mit 10'000 Swarovski-Kristallen besetzten Anzug. Neben den Tausenden von Kristallen sind auch Perlen eingenäht – teils von Hand. Medienberichten zufolge kostet das Glitzerkleid rund 3000 Dollar, 2650 Franken.

Weg frei für Olympia-Gold? Simone Biles packt im Training einen Hammer aus ( 00:17 )

Funkelnde Laserpräzision

Mit Hunderten von Kameras in der Bercy Arena auf sich gerichtet, wurde Biles von Berühmtheiten wie Tom Cruise (62), Lady Gaga (38), Ariana Grande (31) und Snoop Dogg (52) angefeuert.

Biles' Teamkolleginnen turnen im gleichen Dress – jede der Kunstturnerinnen hat acht verschiedene Designs, womit sich die Kosten der mit Kristallen besetzten amerikanischen Outfits rund 120'000 Dollar belaufen.

Anflüge von Schwäche wie 2021 liess sich Biles in Paris zunächst keine anmerken. In einer beeindruckenden Demonstration mentaler Stärke turnte sie unter ohrenbetäubendem Applaus mit Laserpräzision.