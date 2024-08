So fiebert Papa Derron beim Staffel-Triathlon mit «Unglaublich, wie viele Leute sich für Triathlon interessieren»

Beim Rennen am Montagmorgen in Paris hielt das Schweizer Team zuerst gut mit und durfte sich Hoffnungen auf eine Medaille machen. Gereicht hat es am Ende aber nur für Platz 7. Mit dem erreichten Diplom ist Marc Derron (62) sehr zufrieden.