Die Stockholmer Polizei hatte 1920 ein Olympia-Heimspiel. Im Tauziehen entthronten die Schweden den Titelverteidiger. Hier lesen Sie auch, in welchen Sportarten die Schweiz an Sommerspielen am erfolgreichsten war.

Es handelt sich hier um eine Geschichte aus der Abteilung kuriose Olympia Sportarten. Von 1900 bis 1920 gehörte auch das Tauziehen dazu. 1912 in Stockholm waren bei Olympia eigentlich fünf Teams gemeldet. Aber nur die Stockholmer Polizei gegen die Titelverteidiger der City of London Police traten an. Das Heimteam gewann 2:0. Übrigens: Die Schweiz räumte zwar an der Seilzieh-WM 2023 dreimal Gold ab – bei Olympia war sie aber nie vertreten.

Adrien Briffod

Sieben Mitglieder des Schweizer Olympia-Teams haben während den Spielen Geburtstag. Darunter auch Triathlet Adrien Briffod. Speziell: Seine Fans wollen an der Strecke eine «Briffod-Kurve» aufbauen. Am 2. August, drei Tage nach seinem Einsatz, wird der Waadtländer 30 Jahre alt.

Schweizer Medaillen nach Sportarten

1 Turnen: 49 Medaillen – 16 Gold, 19 Silber, 14 Bronze

Schon der erste Schweizer Olympiasieger war ein Turner: Louis Zutter 1896 in Athen am Pferdpauschen. Auch der erfolgreichste an Sommerspielen ist Turner – Georges Miez mit 4x Gold, 3x Silber und 1x Bronze (1928 bis 1936).

2 Rad: 25 Medaillen – 6 Gold, 11 Silber, 8 Bronze

Reden wir von Rad-Medaillen, kommen wir an Doppel-Olympiasieger Fabian Cancellara (2008/ 2016) nicht vorbei. Erwähnen müssen wir auch die Mountainbiker, die seit ihrer Premiere 1996 zehn Medaillen eroberten!

3 Rudern: 24 Medaillen – 7 Gold, 8 Silber, 9 Bronze

Die erfolgreichste Schweizer Ruder-Delegation brachte von Paris 1924 fünf Medaillen heim. Ob das ein gutes Omen ist? Von den letzten sechs Sommerspielen seit Sydney 2000 waren es total nur noch zwei Ruder-Medaillen.

4 Schiessen: 23 Medaillen – 7 Gold, 6 Silber, 10 Bronze

Unglaublich gut in Schuss war die Schweiz 1900 (5x Gold, 1x Silber, 1x Bronze) und 1920 (5x Bronze)! Nach 1948 gab es bei Sommerspielen höchstens noch eine Medaille im Schiessen. Bis 2021 in Tokio, als Nina Christen zwei gewann.

5 Reiten: 23 Medaillen – 5 Gold, 10 Silber, 8 Bronze

Zwei Goldene weniger als die Schützen – deshalb sind die Reiter hier nur auf Platz 5. Interessant: An den letzten zwei Olympischen Spielen gewann die Schweiz von diesen Top-5-Sportarten nur im Reiten keine Medaille.

600 Waschmaschinen

warten in Paris im olympischen Dorf auf Arbeit. Für die 14 500 Athletinnen und Athleten sowie Mitarbeitenden, die während den Olympischen Spiele 2024 hier leben, werden sie rund 60 000 Waschgänge durchführen. Wer auf seine Wäsche warten muss, kann das zum Beispiel im Hauptrestaurant tun. Es bietet 3200 Sitzplätze und rechnet täglich mit 40 000 Gästen!