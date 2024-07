1/4 Nina verschiesst in Paris die erste Chance auf eine weitere Medaille.

Vor drei Jahren holte Nina Christen mit dem Luftgewehr über 10 m Bronze. In Paris scheitert sie deutlich in der Quali.

Die Nidwaldnerin findet sich im Schlussklassement auf Platz 23 wieder. Die Teilnahme am Final mit den besten acht verpasst sie um 4,2 Punkte. «Ich bin traurig und enttäuscht ob meiner Leistung, ich hatte mehr von mir erwartet», sagt Christen.

Zu den Gründen für die Enttäuschung meint sie: «Ich hatte heute einen schwierigen Tag eingezogen. Ich fühlte mich zwar gut, hatte aber ab Wettkampfbeginn Probleme mit meiner Hüfte, diese zog immer weg. Ich versuchte dies mit grossem Aufwand zu korrigieren, es kostete sehr viel Energie. Ich will es nicht schönreden, es war nicht so gelaufen, wie ich mir es vorgestellt habe.» Eine Chance bleibt Christen noch im Dreistellungsmatch. In dieser Disziplin geht sie als Titelverteidigerin an den Start.

Dank Audrey Gogniat (21) ist die Schweiz auch ohne Christen im Final über 10 m vertreten. Die Jurassierin wird in der Quali Dritte und schiesst am Montagmorgen ab 9.30 Uhr um eine Medaille.