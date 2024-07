Die Hauptszene des Anstosses – mit der historischen Parallele dazu.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat sich in einer offiziellen Stellungnahme auf X indirekt für etwaige Beleidigungen bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele entschuldigt.

Transvestiten und Vertreter der LGBTQ-Community hatten beim Olympia-2024-Auftakt am Freitag in Paris eine Parodie des «Letzten Abendmahls» inszeniert, was Christen weltweit und auch den gläubigen Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk brüskierte. «Dies war extrem respektlos gegenüber Christen», so Musk auf X.

Am Sonntag veröffentlichte das IOC eine Stellungnahme, wonach den Organisatoren «bestimmte Szenen», die «beleidigt» haben könnten, «leidtun».

«Das IOC hat die Klarstellung des Organisationskomitees von Paris 2024 bezüglich der Eröffnungszeremonie zur Kenntnis genommen und begrüsst sie», heisst es in der Erklärung. «In der täglichen Pressekonferenz erklärte das Organisationskomitee, dass es nie die Absicht hatte, irgendeine religiöse Gruppe oder einen Glauben zu verunglimpfen. Es bekräftigte, dass es bei der Eröffnungsfeier immer darum ging, Gemeinschaft und Toleranz zu feiern. Das Organisationskomitee sagte auch, dass, falls sich jemand durch bestimmte Szenen beleidigt gefühlt haben sollte, dies völlig unbeabsichtigt war und es ihnen leidtut.»

Das Spektakel am Freitag war insbesondere wegen der Bankettszene kritisiert worden, in der eine mollige Frau, Dragqueens, ein Kind sowie Vertreter der LGBTQ-Community eine Szene interpretieren, die Leonardo da Vincis Gemälde «Das letzte Abendmahl» ähnlich schien.

«Wenn jemand daran Anstoss genommen hat, tut uns das natürlich sehr leid»

Frankreichs katholische Kirche sprach von «Szenen der Verhöhnung und Verspottung des Christentums». Der Westen schaffe sich selber ab, lautete auch ein Tenor in sozialen Medien. Auch am Montag trendet auf X noch immer der Hashtag «BoycottOlympics2024».

In einer Pressekonferenz am Sonntag entschuldigte sich die Sprecherin der Organisatoren von Paris 2024, Anne Descamps, für jegliche Beleidigungen und betonte, dass die Zeremonie dazu dienen sollte, «die Toleranz der Gemeinschaft zu feiern. Es war nie die Absicht, eine religiöse Gruppe zu verletzen.»

Dabei nahm Descamps den kreativen Leiter der Eröffnungsfeier, Thomas Jolly, in Schutz. «Im Gegenteil, ich glaube, Thomas Jolly wollte die Toleranz der Gemeinschaft feiern. Wir glauben, dass dieses Ziel erreicht wurde, und wenn jemand daran Anstoss genommen hat, tut uns das natürlich sehr leid.»