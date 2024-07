Er war der «König der Läufer». Die Sternstunde von Paavo Nurmi schlug bei den Olympischen Spielen 1924. Rund 50 Minuten nach Gold über 1500 m siegte der Finne auch über 5000 m. Am Schluss gewann er in Paris innerhalb von vier Tagen fünf Goldmedaillen. Bei den Spielen in Antwerpen (1920) und Amsterdam (1928) kamen nochmals vier dazu. Seine letzten Jahre lebte er zurückgezogen und verbittert, er starb 1973 im Alter von 76 Jahren.

Lasse Viren

Er war der legitime Nachfolger von Paavo Nurmi (siehe oben), gewann 1972 und 1974 Doppel-Olympia-Gold über 5000 und 10'000 m. Der finnische Polizist lief dreimal Weltrekord, bekam den Übernamen «Tartan-Elch» und «Hexer». Morgen wird Lasse Viren 75 Jahre alt.

Die ältesten Turnier-Sieger in Gstaad

1 Ken Rosewall (89, Aus): Gstaad-Sieger 1975 – 40 Jahre und 253 Tage alt

Seit 1972 ist Ken Rosewall der älteste Sieger eines Grand-Slam-Turniers. Der Australier gewann 1972 sein Heimturnier im Alter von 37 Jahren und zwei Monaten. In Gstaad hält der Australier den Rekord mit über 40 Jahren!

2 Feliciano Lopez (42, Sp): Gstaad-Sieger 2016 – 34 Jahre und 308 Tage alt

Für diese Rangliste haben wir die Gstaad-Finals der letzten 50 Jahre angeschaut. Lopez hat in seiner Karriere insgesamt sieben ATP-Turniere gewonnen. Gstaad 2016 war der einzige Sieg des Spaniers auf Sand.

3 Albert Ramos-Vinolas (36, Sp): Gstaad-Sieger 2019 – 31 Jahre und 192 Tage alt

Wegen Dauerregen begann der Final 2019 mit über vier Stunden Verspätung. Die ehemalige Nummer 17 der Welt liess sich nicht aus der Ruhe bringen. Ramos war damals der 11. Spanier, der in Gstaad gewinnen konnte

4 Sandy Mayer (72, USA): Gstaad-Sieger 1983 – 31 Jahre und 96 Tage alt

Der New Yorker ist ein Wimbledon-Sieger. Er gewann 1975 im Rasen-Mekka

an der Seite von Vitas Gerulaitis die Doppel-Konkurrenz. In Gstaad schlug er 1983 im Final den Tschechoslowaken Tomas Smid glasklar 6:0, 6:3, 6:2.

5 Michail Juschni (42, Russ): Gstaad-Sieger 2013 – 31 Jahre und 33 Tage alt

Seine grössten Grand-Slam-Erfolge waren das Erreichen der Halbfinals am US Open 2006 (out gegen Roddick) und 2010 (out gegen Nadal), seine beste Weltranglistenposition Rang 8. Er war mit 12 Teilnahmen ein Stammgast in Gstaad.

329 Medaillensätze

werden bei den am Freitag beginnenden Olympischen Spielen in Paris vergeben. Das sind 10 weniger als vor drei Jahren in Tokio, aber immer noch 23 mehr als 2016 in Rio. Interessant: Jede Paris-Medaille enthält ein Stück Eiffelturm. Es handelt sich um Teile, die bei Renovationsarbeiten am Pariser Wahrzeichen entfernt worden waren.