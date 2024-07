Pidcock holt trotz Defekt Gold Schweizer Mountainbiker mit historischer Medaillen-Schlappe

Am Sonntag haben die Schweizerinnen eine Medaille im Cross-Country verpasst. Am Montag gehen auch die Männer mit Nino Schurter und Mathias Flückiger leer aus. Olympiasieger wird wie schon in Tokio der Brite Tom Pidcock.