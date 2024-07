1/5 Noè Ponti verpasst über 200 m Delfin eine Medaille.

Mit einer Zeit von 1:54,14 Minuten egalisiert Noè Ponti (23) im Pariser Schwimmbecken der La Défense Arena zwar seinen Schweizer Rekord vom Dienstag – das reicht im Final über 200 m Delfin allerdings nicht für eine Medaille. Der Tessiner Schwimmer wird Fünfter. Zu Bronze fehlten ihm 1,34 Sekunden. Dennoch darf Ponti stolz sein auf seine Leistung in Paris.

Olympiasieger wird der französische Überschwimmer Léon Marchand (22). Der Mann aus Toulouse fängt Topfavorit Kristof Milak (24) aus Ungarn mit einem unwiderstehlichen Schlusssprint auf den letzten Metern noch ab und holt mit Olympiarekord seine zweite Goldmedaille an seinen Heimspielen. Bronze geht an den Kanadier Ilya Kharun.

Ponti wird am Freitagmorgen in den Vorläufen über 100 m Delfin antreten. Die Halbfinals sind für Freitagabend, der Final für Samstag angesetzt. In seiner Paradedisziplin gewann Ponti vor drei Jahren in Tokio sensationell Olympia-Bronze.