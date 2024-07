1/6 Rang 6 im Olympiazeitfahren: Stefan Bissegger.

Die Medaillenträume von Stefan Bissegger und Stefan Küng sind geplatzt. Die beiden Thurgauer gehören im verregneten Olympia-Zeitfahren als 6. und 8. zu den Geschlagenen. Olympiasieger wird Remco Evenepoel.

Als Bissegger mit der Startnummer 14 durchs Ziel fährt, leuchtet mit der Bestzeit Grün auf. Doch dass dem Europameister von 2022 der grosse Wurf nicht gelingen würde, ist schnell klar. Knapp fünf Minuten später unterbietet Wout van Aert Bisseggers Marke um über eine Minute. Der Belgier klassiert sich am Ende als Dritter, nur geschlagen vom Italiener Filippo Ganna und seinem überlegenen siegreichen Landsmann Remco Evenepoel. Dieser bewältigt die 32,4 km lange Strecke durch Paris mit einem Vorsprung von 15 respektive 26 Sekunden auf Ganna und Van Aert.

«Keine Schande»

«Ich hatte etwas Mühe mit den nassen Kurven. Ich verfolgte das Rennen der Frauen, dort gabs ein paar Stürze. Deswegen ging ich ein wenig vorsichtiger ans Werk. Und trotzdem rutschte ich in einer Kurve. Somit war ich nicht so weit weg vom Limit», sagt Bissegger im SRF-Interview. Weiter erklärt der 25-Jährige: «Eigentlich war die Leistung gut. Sechster Rang – das ist nicht das, was ich mir erhofft hatte. An Olympia Sechster zu werden, das ist allerdings keine Schande.»

Küngs offene Olympia-Rechnung

Bissegger muss sich als Sechster wie Küng als Achter mit einem Diplom begnügen. Die angestrebte Medaille liegt ausser Reichweite. Bei Küng kommt dies nicht überraschend. Der 30-Jährige wollte in Paris eigentlich Verpasstes nachholen, nachdem er drei Jahre zuvor in Tokio nur um vier Zehntel die Bronzemedaille verpasst hatte. Doch in der Vorbereitung wurde er gleich zweimal von der Gesundheit ausgebremst. Acht Tage nach seinem krankheitsbedingten Ausstieg aus der Tour de France ist er nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, um sich den Traum von einer olympischen Medaille zu erfüllen.

Die grosse Show liefert bei schwierigen Bedingungen im Regen Remco Evenepoel ab. Beim 24-jährigen Belgier ist keine Spur von Müdigkeit zu sehen, nachdem er die Tour de France am Sonntag als Gesamtdritter beendet hatte. Evenepoel stellt auf dem nahezu komplett flachen und technisch nicht besonders anspruchsvollen Parcours in allen drei Streckenabschnitten die Bestzeit auf. Zehn Monate nach dem Gewinn des WM-Titels darf sich das belgische Wunderkind fortan auch Olympiasieger im Zeitfahren nennen.