vor 10 Minuten

Ständerat Müller gratuliert Guerdat

Der Luzerner Ständerat und Präsident von Swiss Equestrian Damian Müller kommt auf die Bühne und gratuliert Steve Guerdat. «Du hast unglaublich viel geleistet in den letzten Monaten», sagt er. «Wir sind uns bewusst, dass du wohl am Schluss gedacht hast, jetzt habe ich Gold verloren. Aber für uns hast du Silber gewonnen.» Müller betont zudem, dass die Gedanken der Pferdesport-Fans auch bei Martin Fuchs sind, der drei Viertel des Parcours mit nur einem Steigbügel bestritt und erst am letzten Hindernis mit einem Fehler seine Medaillenträume begraben musste.