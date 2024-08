vor 47 Minuten

Schweizer Quartett peilt Medaille an

Max Studer, Julie Derron, Sylvain Fridelance und Cathia Schär werden für die Schweiz in dieser Reihenfolge in den Mixed-Wettkampf im Triathlon gehen. Sie absolvieren je einen Sprint, bestehend aus 300 Meter Schwimmen, 7 Kilometer Radfahren und 1,8 Kilometer Laufen. 15 Nationen stehen am Start, wer sichert sich Gold? Der Wettbewerb startet um 8 Uhr.