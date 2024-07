Sind Schweizer Olympia-Medaillen in Zukunft nur Ausnahme statt Regel? Die Resultate in Paris sind ernüchternd. Deshalb betont Nati-Trainer Beat Müller, dass man nur mit besten Voraussetzungen Chancen hat, mit der Konkurrenz mitzuhalten.

Ernüchternd Bilanz in Paris

1/7 Der 38-jährige Nino Schurter sagt, dass er je länger, desto mehr einen perfekten Tag braucht, um vorne mitfahren zu können.

Mathias Germann Reporter Sport

Die Schweiz, eine Mountainbike-Nation. Oder doch nicht? In sechs der letzten sieben olympischen Cross-Country-Rennen holten die Männer eine Medaille. Die Frauen räumten vor drei Jahren in Tokio gar ab, sie hatten das ganze Podium für sich. Und dann kam Paris. Die Resultattafel an der Colline d’Élancourt liest sich ernüchternd: Mathias Flückiger Fünfter, Nino Schurter Neunter. Dazu Alessandra Keller Siebte und Sina Frei 21.