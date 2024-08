vor 7 Minuten

Mityukov läuft ein

Es wird laut im Maison Suisse: Bronze-Held Roman Mityukov ist da. Zum Song «Hall of Fame» läuft der Schwimm-Star ein. «You can be the greatest, you can be the best», ertönt es in diesem Song. Passend zur Leistung des Schweizers gestern.