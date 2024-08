vor 15 Minuten

Ausgangslage

Nach einem starken Auftritt am Sonntag erwischte die Schweizer ILCA-6-Seglerin Maud Jayet am Montag keinen glücklichen Tag. Den ersten Lauf schloss sie auf dem 23. Platz ab. Im zweiten lag sie dann lange in Führung, bevor die Leitung den Lauf wegen abgeflachtem Wind abbrach.

Die Goldmedaille ist für Jayet derweil bereits nicht mehr zu holen. Nach gestern steht die Holländerin Marit Bouwmeester bereits als Goldmedaillengewinnerin fest. Nicht ganz einfach ist die Ausgangslage für Maud Jayet. Sie selbst steht auf dem 4. Zwischenrang, mit nur fünf Punkten Rückstand auf die Bronzemedaille. Um diesen aber zu holen, muss sie aber zwei Jollen zwischen sich und die drittklassierte Line Flem Hoest bringen. Nur drei Punkte hinter ihr lauert aber bereits die nächste Konkurrentin, von der sie noch überholt werden könnte.