vor 54 Minuten

Keller muss kämpfen – Frei früh ausgeschieden

Das Tempo an der Spitze ist enorm. Die Topfavoritinnen Pauline Ferrand-Prévot, Loana Lecompte und Puck Pieterse plus die österreichische Überraschungsfrau Laura Stigger preschen davon. Keller ist Teil der Verfolgergruppe auf Rang 5. Einen Alptraum erlebt hingegen Sina Frei. Schon auf der ersten Runde fährt die Tokio-Silbergewinnerin in die Boxengasse: Defekte Schaltung. Ein frühes und enorm bitteres Out!