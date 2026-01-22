Zehn Schweizer Biathlon-Asse an Olympia dabei

Swiss Olympic hat die Selektionen im Biathlon, Eisschnelllauf und Eiskunstlauf verkündet. Amy Baserga und Niklas Hartweg führen das Biathlon-Team bei Olympia an.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Swiss Olympic hat am Donnerstag gleich 64 weitere Athletinnen und Athleten für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) selektioniert. Die Selektionskommission nominierte je fünf Biathletinnen und Biathleten. Angeführt wird die Schweizer Equipe von Amy Baserga und Niklas Hartweg. Beide werden zum zweiten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen.

Im Eiskunstlauf vertreten Kimmy Repond, Livia Kaiser und Lukas Britschgi die Schweizer Farben in Mailand-Cortina 2026, im Eisschnelllaufen Ramona Härdi, Kaitlyn McGregor und Livio Wenger. Für Wenger wird es bereits die dritte Teilnahme an Winterspielen sein.

Ausserdem hat Swiss Olympic die Eishockey-Teams der Männer und Frauen, die Swiss Ice Hockey bereits vor gut zwei Wochen bekanntgegeben hatte, bestätigt. Damit gehören mittlerweile 79 Athletinnen und Athleten dem Team von Swiss Olympic für die 25. Winterspiele an.

Bis Anfang nächster Woche werden weitere Selektionen bekannt, unter anderem jene im Ski alpin. Auch im Bob, Langlauf, Ski Freestyle, Snowboard und Skispringen sind noch Selektionen ausstehend.