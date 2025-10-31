Der Sport-Dachverband Swiss Olympic rechnet für die Olympischen Winterspiele im kommenden Februar in Mailand und Cortina mit über 180 Schweizer Athletinnen und Athleten – so viele wie nie zuvor.

Blickt zuversichtlich auf die Winterspiele im kommenden Februar: der Schweizer Delegationsleiter Ralph Stöckli. Foto: Andreas Becker

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie bereits im Sommer des letzten Jahres mit Paris kehren auch die Olympischen Winterspiele nach 20 Jahren Unterbruch nach Mitteleuropa – und damit in die Nachbarschaft der Schweiz – zurück. Knapp 100 Tage vor der Eröffnung am 6. Februar zeigte sich der Schweizer Delegationsleiter Ralph Stöckli optimistisch und voller Vorfreude.

«Die dezentralen Wettkampfstätten sind die Zukunft der Spiele», ist der ehemalige Spitzencurler überzeugt. «Sie stellen aber auch spezielle Herausforderungen.» Dies zum Beispiel bei der Unterbringung der Sportler an den einzelnen Austragungsorten. Die Italiener setzten auf die bewährten Organisatoren, die in den einzelnen Sportarten und Disziplinen viel Erfahrung aus der Organisation von Weltcups und Titelkämpfen mitbrächten.

Die Schweizer Erfolge der letzten Jahre zeigen sich auch in der Anzahl der Grösse der Delegation. Bereits selektioniert sind elf Athletinnen und Athleten aus den drei Curlingteams (Männer, Frauen, Mixed). Unter anderem da sich auch beide Eishockey-Teams qualifiziert haben, rechnet Stöckli mit über 180 Teilnehmern aus der Schweiz. Das wäre ein Rekord, vor vier Jahren in Peking waren es 167. Die gesamte Delegation dürfte damit über 500 Personen umfassen, damit würde die Schweiz voraussichtlich zu den vier grössten gehören.

«Es gibt noch einiges zu erledigen», weiss Ralph Stöckli. «Doch die Vorfreude bei den Athleten, die im Gegensatz zu Peking auch wieder auf viele Familienangehörige und Freunde als Zuschauer zählen dürfen, ist bereits spürbar.»