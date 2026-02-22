DE
Nochmals eine letzte Party im House of Switzerland
Curlerinnen und Bob-Team lassen es krachen

Partystimmung am letzten Tag im House of Switzerland. Michael Vogt rast im Viererbob zur sensationellen Bronze-Medaille. Die Schweizer Curlerinnen verlieren zwar den Olympia-Final gegen Schweden, werden aber für Silber gefeiert.
Publiziert: vor 52 Minuten
Isabelle Pfister und Pascal Widmer
