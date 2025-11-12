Die 100-Meter-Finals gleich zu Beginn, Schwimmwettkämpfe in der zweiten Woche – die Veranstalter der Olympischen Spiele 2028 setzen auf einen ungewöhlichen Zeitplan. Dazu geben sie auch erstmals Informationen zum Ticketverkauf.

1/2 2024 krönte sich Julien Alfred zur Olympiasiegerin über 100 Meter. In drei Jahren wird sie ihren Titel gleich zu Beginn der Olympischen Spiele verteidigen müssen. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Olympischen Spiele in Los Angeles planen 2028 mit einem unkonventionellen Wettkampf-Kalender und richten bereits an den ersten beiden Tage die 100-m-Finals in der Leichtathletik aus.

Die Schwimmwettkämpfe, die üblicherweise in der ersten Wettkampfwoche stattfinden, rutschen dagegen in die zweite Woche. Grund dafür sei vor allem, dass die Schwimmwettkämpfe im SoFi Stadium - dem Football-Stadion der Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers - ausgetragen werden, das auch Teil der Eröffnungszeremonie ist.

«Wir wollen die Spiele mit einem Knaller beginnen und den schnellsten Frauen der Welt eine Bühne geben», sagt Shana Ferguson, die als Sportchefin für den Wettkampf-Plan der Olympischen Spiele in drei Jahren verantwortlich ist. Dass die besten Sprinterinnen deswegen gleich am ersten Tag drei Rennen bestreiten – die Vorläufe, Zwischenläufe und den Final – sei kein Problem und bei anderen internationalen Wettkämpfen nicht unüblich.

Leichtathletik über zwei Wochen

Die Wettbewerbe in der Leichtathletik ziehen sich zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele über die gesamten zwei Wochen, vom 15. bis 30. Juli 2028, hin, wobei zunächst die Disziplinen im Stadion anstehen, bevor die letzten drei Tage jenen auf der Strasse gewidmet sind.

Die meisten Medaillenentscheidungen gibt es am vorletzten Wettkampftag - in 23 Sportarten soll es 26 Finals geben. Darunter sind den Angaben zufolge 15 Spiele um Gold und Bronze in Teamsportarten sowie 15 Entscheidungen in Einzelwettkämpfen. Olympiasieger gibt es am 29. Juli 2028 unter anderem im Basketball, Volleyball, Beachvolleyball, Golf, Hockey, Tischtennis und Fussball.

Kein dynamisches Preismodell

Bereits im Januar 2026 sollen sich Fans für Tickets registrieren können, im Frühjahr soll es dann in die Verkaufsphase gehen. Im Gegensatz zur Fussball-WM in den USA, Mexiko und Kanada soll es bei den Olympischen Spielen in Los Angeles kein sogenanntes dynamisches Preismodell geben.

«Ticketpreise ist sicher ein Thema, über das wir uns Sorgen und Gedanken machen», sagt Ferguson. «Die Preise sind festgelegt, wir werden kein dynamisches Preismodell haben. Wir verstehen, dass sich Leute Sorgen machen über den Zweitmarkt für Tickets.» Mehr Details zu den Ticketpreisen werde es zu einem späteren Zeitpunkt geben.