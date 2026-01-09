Wer Odi und Co. zu Olympia-Gold pusht, wird belohnt

In exakt vier Wochen fällt in Milano Cortina der Startschuss zu den Olympischen Winterspielen. So feuerst du das Swiss Olympic Team in Milano Cortina an – und gewinnst mit etwas Glück selbst. Es winkt eine Reise zu Olympia!

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Toyota

Rund 2900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Ländern kämpfen vom 6. bis 22. Februar in Milano Cortina unter dem Motto «Höchstleistung, Freundschaft und Respekt» um Edelmetall – darunter auch das starke Swiss Olympic Team.

Und weil es im Rennen um die Podestplätze um Hundertstelsekunden geht, ist jede motivierende Unterstützung aus der Heimat willkommen.

Wie und wo du unsere Stars überall anfeuern kannst, zeigt die folgende Übersicht. Mit dabei ist ein besonderer Clou, denn bei einer dieser Optionen kannst du mit etwas Glück sogar selbst zur strahlenden Gewinnerin beziehungsweise zum glücklichen Gewinner werden.

Klassisch: Daumen drücken vor dem TV

Vor vier Jahren in Peking standen 167 Schweizerinnen und Schweizer – 92 Männer und 75 Frauen – im Einsatz und holten mit 15 Medaillen (darunter siebenmal Gold) das beste Ergebnis der Olympiageschichte. Wer schlägt dieses Mal zu? Daumen drücken kannst du zum Beispiel via SRF; der TV-Sender zeigt die allermeisten Entscheidungen live. Insgesamt kommen an den 25. Olympischen Winterspielen 16 Sportarten zur Austragung, von Eishockey über Curling und Bob bis zu Ski Alpin. Mitfiebern kannst du aber natürlich auch via Mobile – auf blick.ch.

Kribbelnd: Mitfiebern vor Ort

So nah wie jetzt waren die Spiele schon lange nicht mehr. Nach einmal Nordamerika und Russland sowie zweimal Südostasien finden die Titelkämpfe nach 2006 nun wieder in Norditalien statt. Und das nur rund 3,5 Fahrstunden (Milano) beziehungsweise 5 Fahrstunden (Cortina d’Ampezzo) von Bern oder Zürich entfernt.

Insgesamt sind die Spielstätten auf sieben Austragungsorte verteilt. Nachhaltig fährst du entweder per Zug oder dann im Elektroauto. Im vollelektrischen bZ4X beispielsweise erreicht man die beiden Haupt-Wettkampforte aufgrund einer Reichweite von über 444 Kilometern sogar ohne Ladehalt. Für welche Events es Tickets hat, erfährst du auf der offiziellen Website.

Bei der Fanaktion mitmachen Teilnehmen bei der Fanaktion von Swiss Olympic und Toyota (Informationen und Teilnahmebedingungen hier) ist ganz einfach: Sende jetzt deine Glückwunschbotschaft ans Swiss Olympic Team Fan-Phone via WhatsApp an 079 868 68 68 oder über die Kampagnenseite via Button und sichere dir mit etwas Glück deine Olympia-Reise im Wert von 10’000 Franken. Der Gewinn umfasst folgende Leistungen für zwei Personen: Zugreise 2. Klasse nach Milano Centrale und zurück

Zwei Übernachtungen in einem 4-Sterne-Hotel in Mailand inkl. Frühstück

Tickets für zwei Veranstaltungen bei den Olympischen Spielen Milano Cortina 2026 (Ice Hockey Men’s Semifinals + Figure Skating Exhibition Gala) Teilnehmen bei der Fanaktion von Swiss Olympic und Toyota (Informationen und Teilnahmebedingungen hier) ist ganz einfach: Sende jetzt deine Glückwunschbotschaft ans Swiss Olympic Team Fan-Phone via WhatsApp an 079 868 68 68 oder über die Kampagnenseite via Button und sichere dir mit etwas Glück deine Olympia-Reise im Wert von 10’000 Franken. Der Gewinn umfasst folgende Leistungen für zwei Personen: Zugreise 2. Klasse nach Milano Centrale und zurück

Zwei Übernachtungen in einem 4-Sterne-Hotel in Mailand inkl. Frühstück

Tickets für zwei Veranstaltungen bei den Olympischen Spielen Milano Cortina 2026 (Ice Hockey Men’s Semifinals + Figure Skating Exhibition Gala) Jetzt mitmachen

Kreativ: Nachricht an die Stars senden und abräumen

Mit ein bisschen Hilfe von Fortuna gewinnst du vielleicht sogar eine Reise an die Olympischen Spiele (Teilnahme: siehe Box). Denn statt «nur» Daumen zu drücken und mitzufiebern, kannst du den Sportstars auch deine Nachricht oder deine Glückwünsche zukommen lassen. Swiss Olympic hat diese Fan-Aktivierungskampagne ins Leben gerufen, um die teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler nach Kräften zu unterstützen.

«Mit dem Swiss Olympic Team-Fan-Phone können Fans ihre persönlichen Glückwünsche direkt an die Athletinnen und Athleten senden – eine Fanaktivierung, die Nähe schafft, Emotionen weckt und die Unterstützung der Schweiz sichtbar macht», sagt Marc Schumacher, Leiter Marketing und Kommunikation Swiss Olympic.

Ob via Smartphone, Social Media oder auf digitalen Screens in der ganzen Schweiz: Die Kampagne verbindet Fans und Athletinnen und Athleten unter dem Motto «United4Excellence» für gemeinsame Emotionen und Höchstleistungen auf dem Weg nach Milano Cortina 2026.

Dein Leben, dein Auto Vom allerersten eigenen Kleinwagen über den Business-Kombi, den Family-Van und die Sportlimousine bis hin zum Kompakt-SUV nach der Pensionierung – es gibt für jede Lebensphase den passenden Toyota. Vom allerersten eigenen Kleinwagen über den Business-Kombi, den Family-Van und die Sportlimousine bis hin zum Kompakt-SUV nach der Pensionierung – es gibt für jede Lebensphase den passenden Toyota. Finde deinen Toyota

Auch Christian Künstler, CEO der Toyota AG, schliesst sich dieser Aktion an und übermittelt den Schweizer Sportstars eine Botschaft. «Ich wünsche allen Athletinnen und Athleten vom Swiss Olympic Team erfolgreiche und unvergessliche Spiele in Milano Cortina», schreibt er.

Eine Message, die ganz im Zeichen von Toyotas Engagement für Swiss Olympic steht. Ein respektvoller Umgang mit der Natur und den Mitmenschen – das seien Werte aus der Ethik-Charta von Swiss Olympic, die auch Toyota am Herzen liegen würden, so das Credo. «Darum ist es naheliegend, dass Toyota Swiss Olympic auf dem Weg zu den Olympischen Spielen unterstützt.»